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24 марта 2020, 13:54



В Дудинке подготовили специальный электронный справочник о жителях Таймыра и Норильска, которые стали участниками Великой Отечественной войны.

Справочник содержит биографические справки об участниках войны, призванных в армию с территории Таймырского национального округа и Норильска, проживавших на полуострове до и после войны. Информацию помогали собирать специалисты Таймырского архива, Дудинского морского порта, редакции газеты «Таймыр», администрации города, музея природы и этнографии заповедника «Таймырский», жители города Дудинки. Справочник «Таймыр. Имена Победы» доступен на сайте Дудинской централизованной библиотечной системы.

Просмотров:162 В Дудинке к 75-летию Великой Победы сотрудники центральной библиотеки подготовили электронный библиографический справочник «Таймыр. Имена Победы». В издании собрана информация о подвигах таймырцев – участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщила администрация Дудинки.Справочник содержит биографические справки об участниках войны, призванных в армию с территории Таймырского национального округа и Норильска, проживавших на полуострове до и после войны.Информацию помогали собирать специалисты Таймырского архива, Дудинского морского порта, редакции газеты «Таймыр», администрации города, музея природы и этнографии заповедника «Таймырский», жители города Дудинки.Справочник «Таймыр. Имена Победы» доступен на сайте Дудинской централизованной библиотечной системы.