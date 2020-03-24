Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42982

24 марта 2020, 14:04



Час Земли: 28 марта в Норильске отключат наружное освещение некоторых объектов.

Впервые это мероприятие было организовано в Австралии в 2007 году и уже на следующий год получило широкую мировую поддержку. В 2009 году «Час Земли» стал самой массовой акцией в истории человечества — по оценкам WWF, он коснулся более миллиарда жителей планеты. В России акция проводится с 2009 года, в это время отключается в основном архитектурная подсветка центральных городских объектов, свет, не влияющий на безопасность и жизнеобеспечение населения. В 2017 году акция «Час Земли» была признана рекордной в России по количеству участников - 150 городов. А в мировом масштабе свет на час отключали в 188 странах. В Норильске акция впервые прошла в 2016 году: 19 марта отключили подсветку и праздничную иллюминацию на главной улице города. С каждым годом к проекту присоединяется все больше учреждений и организаций. В этом году кроме подсветки по Ленинскому проспекту отключат наружное освещение на стадионе «Заполярник», лыжной базе «Оль-Гуль», спорткомплексе «Талнах», КДЦ им. В. Высоцкого, КДЦ «Юбилейный», музее, библиотеках и других. Желание поддержать событие высказали представители Заполярного филиала «Норникеля», отключив иллюминацию на Гвардейской, 2. «Час Земли» в Норильске пройдёт 28 марта с 20.30 до 21.30. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:209 «Час Земли» - ежегодная международная акция, проводится Всемирным фондом дикой природы (WWF) во всем мире в последнюю или предпоследнюю субботу марта. Это своего рода призыв всех добровольных участников - частных лиц, организаций, школ, муниципальных образований, коммерческих учреждений – к рациональному использованию энергии. Суть акции заключается в том, чтобы выключить свет на один час. Проводится она для того, чтобы стимулировать интерес людей к проблеме изменения климата и злободневным экологическим вопросам.Впервые это мероприятие было организовано в Австралии в 2007 году и уже на следующий год получило широкую мировую поддержку. В 2009 году «Час Земли» стал самой массовой акцией в истории человечества — по оценкам WWF, он коснулся более миллиарда жителей планеты.В России акция проводится с 2009 года, в это время отключается в основном архитектурная подсветка центральных городских объектов, свет, не влияющий на безопасность и жизнеобеспечение населения. В 2017 году акция «Час Земли» была признана рекордной в России по количеству участников - 150 городов. А в мировом масштабе свет на час отключали в 188 странах.В Норильске акция впервые прошла в 2016 году: 19 марта отключили подсветку и праздничную иллюминацию на главной улице города. С каждым годом к проекту присоединяется все больше учреждений и организаций. В этом году кроме подсветки по Ленинскому проспекту отключат наружное освещение на стадионе «Заполярник», лыжной базе «Оль-Гуль», спорткомплексе «Талнах», КДЦ им. В. Высоцкого, КДЦ «Юбилейный», музее, библиотеках и других. Желание поддержать событие высказали представители Заполярного филиала «Норникеля», отключив иллюминацию на Гвардейской, 2. «Час Земли» в Норильске пройдёт 28 марта с 20.30 до 21.30.Фото Дениса Кожевникова