Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42983

24 марта 2020, 14:13



В Красноярске после коронавируса выздоровели трое человек.

«Работа красноярских докторов уже принесла первые результаты. Сегодня трое пациентов выписываются после курса лечения от коронавируса. Подтвердили отрицательный диагноз и полное излечение. Спасибо нашим докторам», - написал губернатор Красноярского края Александр Усс в сети instagram. Врачи продолжают оказывать медицинскую помощь всем, кто остаётся в стационаре. Состояние пациентов удовлетворительное. В Норильске заболевших нет. Кроме того, 4 622 жителя края находятся дома под наблюдением медиков. Красноярские доктора убедительно просят население города и края внимательно и ответственно относиться к вопросам самоизоляции. Соблюдать все требования карантинного режима, так как это вопрос не только личной безопасности, но и заботы о своих близких и тех, кто находится рядом. Всем жителям края при появлении первых признаков инфекции рекомендуется оставаться дома и вызвать врача или скорую помощь. Работает горячая линия по коронавирусу - 8-800-100-56-53. Фото kraszdrav.ru

Просмотров:198 Сегодня из инфекционного отделения больницы скорой медицинской помощи (Красноярск) выписывают первых пациентов. Трое человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, успешно вылечены, что подтверждено результатами исследований, сообщили в краевом минздраве. Самочувствие всех выписывающихся хорошее, болезнь протекала в нетяжёлой форме.«Работа красноярских докторов уже принесла первые результаты. Сегодня трое пациентов выписываются после курса лечения от коронавируса. Подтвердили отрицательный диагноз и полное излечение. Спасибо нашим докторам», - написал губернатор Красноярского края Александр Усс в сети instagram.Врачи продолжают оказывать медицинскую помощь всем, кто остаётся в стационаре. Состояние пациентов удовлетворительное. В Норильске заболевших нет.Кроме того, 4 622 жителя края находятся дома под наблюдением медиков.Красноярские доктора убедительно просят население города и края внимательно и ответственно относиться к вопросам самоизоляции. Соблюдать все требования карантинного режима, так как это вопрос не только личной безопасности, но и заботы о своих близких и тех, кто находится рядом.Всем жителям края при появлении первых признаков инфекции рекомендуется оставаться дома и вызвать врача или скорую помощь. Работает горячая линия по коронавирусу - 8-800-100-56-53.Фото kraszdrav.ru