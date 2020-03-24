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24 марта 2020, 14:32



Местные депутаты обратятся к краевым коллегам с просьбой начать процедуру присвоения нашему городу особого статуса.

В горсовет поступило письмо, подписанное 31 руководителем норильских общественных организаций, с просьбой начать процедуру присвоения Норильску этого почётного звания в соответствии с федеральным законом, подписанным президентом Владимиром Путиным. «Суровый быт тылового Норильска особо не отличался от тех лишений и испытаний, которые переносили солдаты на фронтах. Норильские ветераны до сих пор единодушно считают военные годы самым тяжёлым временем в истории Норильска. Затерянный в снегах Заполярья в то время рабочий посёлок должен был не только выжить сам, практически без поддержки Большой земли, но и снабжать фронт стратегическим металлом. И эта задача была выполнена в полном объёме», - говорится в письме в адрес председателя Норильского городского Совета депутатов. Рассмотрев в ходе сессии обращение руководителей общественных организаций, представляющих интересы более чем 3 000 норильчан, депутаты единогласно проголосовали за обращение в Законодательное собрание Красноярского края по вопросу инициирования процедуры присвоения Норильску звания «Город трудовой доблести». «Конечно, многие города России будут претендовать на такое почётное звание. Но мы надеемся, что с учётом заслуг нашей территории Норильск будет в первых рядах на присвоение статуса «Город трудовой доблести». Было бы приятно, чтобы это произошло именно в год празднования 75-летия Великой Победы. Сейчас совместными усилиями – и местных, и краевых, и федеральных депутатов – мы приложим максимум энергии, чтобы оперативно пройти все предусмотренные законом процедуры для присвоения Норильску почётного звания. Безусловно, подписи общественников нам в этом очень помогут», - прокомментировал принятое решение председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков. Соответствующее обращение в Законодательное собрание Красноярского края будет направлено в ближайшее время. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:196 Вопрос присвоения Норильску почётного звания «Город трудовой доблести» дополнительно был включён в повестку сегодняшней сессии городского Совета, сообщает пресс-служба НГСД.В горсовет поступило письмо, подписанное 31 руководителем норильских общественных организаций, с просьбой начать процедуру присвоения Норильску этого почётного звания в соответствии с федеральным законом, подписанным президентом Владимиром Путиным.«Суровый быт тылового Норильска особо не отличался от тех лишений и испытаний, которые переносили солдаты на фронтах. Норильские ветераны до сих пор единодушно считают военные годы самым тяжёлым временем в истории Норильска. Затерянный в снегах Заполярья в то время рабочий посёлок должен был не только выжить сам, практически без поддержки Большой земли, но и снабжать фронт стратегическим металлом. И эта задача была выполнена в полном объёме», - говорится в письме в адрес председателя Норильского городского Совета депутатов.Рассмотрев в ходе сессии обращение руководителей общественных организаций, представляющих интересы более чем 3 000 норильчан, депутаты единогласно проголосовали за обращение в Законодательное собрание Красноярского края по вопросу инициирования процедуры присвоения Норильску звания «Город трудовой доблести».«Конечно, многие города России будут претендовать на такое почётное звание. Но мы надеемся, что с учётом заслуг нашей территории Норильск будет в первых рядах на присвоение статуса «Город трудовой доблести». Было бы приятно, чтобы это произошло именно в год празднования 75-летия Великой Победы. Сейчас совместными усилиями – и местных, и краевых, и федеральных депутатов – мы приложим максимум энергии, чтобы оперативно пройти все предусмотренные законом процедуры для присвоения Норильску почётного звания. Безусловно, подписи общественников нам в этом очень помогут», - прокомментировал принятое решение председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков.Соответствующее обращение в Законодательное собрание Красноярского края будет направлено в ближайшее время.Фото Владимира Макушкина