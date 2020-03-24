Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42985

24 марта 2020, 14:55



Владимир Потанин пожертвовал миллиард рублей на поддержку некоммерческого сектора.

Благотворительный фонд Владимира Потанина уже предложил своим грантополучателям и партнёрам помощь, обеспечив гибкие условия реализации ранее поддержанных проектов. Теперь фонд объявил о запуске первых масштабных инициатив, которые помогут организациям и их благополучателям пережить ближайшие самые сложные месяцы, создать условия для восстановления нормальной деятельности и поддержать их в укреплении устойчивости своих организаций. «В сегодняшней ситуации существенно увеличилась нагрузка на некоммерческие организации. Им приходится оперативно перестраиваться, а традиционные фандрайзинговые инструменты становятся сейчас недоступными. Оказывая поддержку НКО, мы вносим свой вклад в глобальную борьбу за преодоление кризисных последствий – люди, попавшие в тяжёлую ситуацию, не останутся без помощи. Уверен, что эти дополнительные ресурсы помогут НКО не только пройти через кризис, но и в долгосрочной перспективе», - отмечает Владимир Потанин. Грантовый фонд нового конкурса «Общее дело» в размере 100 млн рублей будет направлен на адаптацию к недавним изменениям — НКО социальной сферы и сферы культуры смогут избежать сокращения или прекращения деятельности, переходя в дистанционный режим, разрабатывая мобильные службы, приобретая новое оборудование и используя новейшие технологии. Конкурс проводится в двух номинациях: «Музеи. Новая форма» и «НКО. Технологии эджайл». Размер гранта – до 1 млн рублей. Фонд будет принимать заявки и подводить итоги ежемесячно в течение семи месяцев (с марта по сентябрь 2020 года). Грантовый конкурс «Новое измерение» создан для крупных инфраструктурных организаций, обеспечивающих организацию адресной помощи. Он направлен на предотвращение долгосрочных последствий пандемии для тех НКО, кто работает в период эпидемиологического кризиса в сферах наибольшего риска и с наиболее уязвимыми группами (пожилые граждане, пациенты ПНИ и домов престарелых, бездомные, аудитории с особенными потребностями и ограниченными возможностями здоровья). Гранты размером до 10 млн рублей можно будет распределить между двумя номинациями конкурса на усмотрение НКО — на поддержку текущей уставной деятельности и создание эндаумента. Общий грантовый фонд составляет 500 млн рублей. Приём заявок откроется 31 марта 2020 года и будет также проходить по упрощённой процедуре. Грант выделяется на один год с возможностью однократного продления.

Просмотров:212 Фонд президента компании «Норникель» Владимира Потанина запускает два новых конкурса по поддержке НКО в условиях экономической неопределённости. Об этом сообщается на официальном сайте фонда. Поводом послужило распространение коронавируса на территории страны. Для многих некоммерческих организаций последствия могут оказаться непредсказуемыми. В зону повышенного риска попадают незащищённые и слабозащищённые граждане – пожилые, люди с инвалидностью и ограничениями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные семьи, - все, кто находится в трудной жизненной ситуации и чьи интересы защищают некоммерческие организации.Благотворительный фонд Владимира Потанина уже предложил своим грантополучателям и партнёрам помощь, обеспечив гибкие условия реализации ранее поддержанных проектов. Теперь фонд объявил о запуске первых масштабных инициатив, которые помогут организациям и их благополучателям пережить ближайшие самые сложные месяцы, создать условия для восстановления нормальной деятельности и поддержать их в укреплении устойчивости своих организаций.«В сегодняшней ситуации существенно увеличилась нагрузка на некоммерческие организации. Им приходится оперативно перестраиваться, а традиционные фандрайзинговые инструменты становятся сейчас недоступными. Оказывая поддержку НКО, мы вносим свой вклад в глобальную борьбу за преодоление кризисных последствий – люди, попавшие в тяжёлую ситуацию, не останутся без помощи. Уверен, что эти дополнительные ресурсы помогут НКО не только пройти через кризис, но и в долгосрочной перспективе», - отмечает Владимир Потанин.Грантовый фонд нового конкурса «Общее дело» в размере 100 млн рублей будет направлен на адаптацию к недавним изменениям — НКО социальной сферы и сферы культуры смогут избежать сокращения или прекращения деятельности, переходя в дистанционный режим, разрабатывая мобильные службы, приобретая новое оборудование и используя новейшие технологии. Конкурс проводится в двух номинациях: «Музеи. Новая форма» и «НКО. Технологии эджайл». Размер гранта – до 1 млн рублей. Фонд будет принимать заявки и подводить итоги ежемесячно в течение семи месяцев (с марта по сентябрь 2020 года).Грантовый конкурс «Новое измерение» создан для крупных инфраструктурных организаций, обеспечивающих организацию адресной помощи. Он направлен на предотвращение долгосрочных последствий пандемии для тех НКО, кто работает в период эпидемиологического кризиса в сферах наибольшего риска и с наиболее уязвимыми группами (пожилые граждане, пациенты ПНИ и домов престарелых, бездомные, аудитории с особенными потребностями и ограниченными возможностями здоровья). Гранты размером до 10 млн рублей можно будет распределить между двумя номинациями конкурса на усмотрение НКО — на поддержку текущей уставной деятельности и создание эндаумента. Общий грантовый фонд составляет 500 млн рублей. Приём заявок откроется 31 марта 2020 года и будет также проходить по упрощённой процедуре. Грант выделяется на один год с возможностью однократного продления.