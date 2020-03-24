Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42986

24 марта 2020, 15:02



Распространителей фейков о коронавирусе могут оштрафовать на три миллиона рублей.

Пока известно только об одной подобной проверке – она проходит в Москве. Людям, разместившим недостоверную информацию о количестве заболевших коронавирусом, грозит уголовное дело, возбуждённое сразу по двум статьям Уголовного кодекса России, - «Искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих». Наказание по первой из них – штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы. Вторая предполагает штраф в 10 раз больше – до 3 миллионов или в размере дохода за период до трёх лет. В качестве альтернативы предусмотрено до 400 часов обязательных работ. Представители МВД России уже выступали с предупреждением о том, что за фейковую информацию о коронавирусе грозит не административная ответственность, а уголовная. В Красноярском крае уже фиксировали подобные «новости» - через мессенджеры жителям региона обещали штрафы для родителей, чьи дети окажутся одни в общественных местах. В Липецкой области сообщали, что столицу региона закрывают на двухнедельный карантин. Такие же слухи ходили и про Москву – её обещали «закрыть» дважды. По данным государственного Центра по информированию россиян о ситуации с коронавирусом, ежедневно выявляется по 5-6 компаний по распространению в интернете ложных сведений об инфекции, а в день выявляется порядка 50 сообщений, которые можно назвать фейками. По его словам, во многих случаях это бездумные репосты в пабликах, сообществах и, что гораздо чаще, в группах мессенджеров. Фото из открытых источников

Просмотров:201 Следственный комитет России начал проверку о распространении недостоверных сведений о количестве заболевших коронавирусом. Виновникам грозят штрафом до трёх миллионов рублей, сообщает ТАСС.Пока известно только об одной подобной проверке – она проходит в Москве. Людям, разместившим недостоверную информацию о количестве заболевших коронавирусом, грозит уголовное дело, возбуждённое сразу по двум статьям Уголовного кодекса России, - «Искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих». Наказание по первой из них – штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы. Вторая предполагает штраф в 10 раз больше – до 3 миллионов или в размере дохода за период до трёх лет. В качестве альтернативы предусмотрено до 400 часов обязательных работ.Представители МВД России уже выступали с предупреждением о том, что за фейковую информацию о коронавирусе грозит не административная ответственность, а уголовная. В Красноярском крае уже фиксировали подобные «новости» - через мессенджеры жителям региона обещали штрафы для родителей, чьи дети окажутся одни в общественных местах. В Липецкой области сообщали, что столицу региона закрывают на двухнедельный карантин. Такие же слухи ходили и про Москву – её обещали «закрыть» дважды.По данным государственного Центра по информированию россиян о ситуации с коронавирусом, ежедневно выявляется по 5-6 компаний по распространению в интернете ложных сведений об инфекции, а в день выявляется порядка 50 сообщений, которые можно назвать фейками. По его словам, во многих случаях это бездумные репосты в пабликах, сообществах и, что гораздо чаще, в группах мессенджеров.Фото из открытых источников