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24 марта 2020, 15:03



Сегодня стартовал региональный этап конкурса «Учитель года Красноярского края – 2020». Впервые он проводится дистанционно.

Участниками конкурса в 2020 году стали 74 учителя – победителя муниципальных этапов конкурса из 42 муниципальных образований Красноярского края. Норильск здесь представляют Ренат Аскаров, педагог школы № 31, и Данара Григорьева, учитель школы № 14. В этом году на конкурсе представлены 13 предметов школьной программы, но явными лидерами являются учителя начальных классов, математики и информатики, иностранных языков, русского языка и литературы, а также истории и обществознания. По итогам отборочного этапа решением организационного комитета конкурса будут определены 20 участников финала конкурса, который состоится с 20 по 24 апреля на базе красноярского лицея № 7. Абсолютный победитель конкурса будет представлять Красноярский край в конкурсе «Учитель года России».

Просмотров:188 Конкурсантам предстоит проявить свою читательскую грамотность в рамках индивидуального компетентностного испытания, найти нестандартное решение педагогической ситуации и продемонстрировать простой и доступный способ объяснить сложную тему школьной программы в рамках конкурсного испытания «Просто о сложном».Участниками конкурса в 2020 году стали 74 учителя – победителя муниципальных этапов конкурса из 42 муниципальных образований Красноярского края. Норильск здесь представляют Ренат Аскаров, педагог школы № 31, и Данара Григорьева, учитель школы № 14.В этом году на конкурсе представлены 13 предметов школьной программы, но явными лидерами являются учителя начальных классов, математики и информатики, иностранных языков, русского языка и литературы, а также истории и обществознания.По итогам отборочного этапа решением организационного комитета конкурса будут определены 20 участников финала конкурса, который состоится с 20 по 24 апреля на базе красноярского лицея № 7.Абсолютный победитель конкурса будет представлять Красноярский край в конкурсе «Учитель года России».