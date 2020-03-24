Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/42987
24 марта 2020, 15:03

Сегодня стартовал региональный этап конкурса «Учитель года Красноярского края – 2020». Впервые он проводится дистанционно.


Конкурсантам предстоит проявить свою читательскую грамотность в рамках индивидуального компетентностного испытания, найти нестандартное решение педагогической ситуации и продемонстрировать простой и доступный способ объяснить сложную тему школьной программы в рамках конкурсного испытания «Просто о сложном».
Участниками конкурса в 2020 году стали 74 учителя – победителя муниципальных этапов конкурса из 42 муниципальных образований Красноярского края. Норильск здесь представляют Ренат Аскаров, педагог школы № 31, и Данара Григорьева, учитель школы № 14.
В этом году на конкурсе представлены 13 предметов школьной программы, но явными лидерами являются учителя начальных классов, математики и информатики, иностранных языков, русского языка и литературы, а также истории и обществознания.
По итогам отборочного этапа решением организационного комитета конкурса будут определены 20 участников финала конкурса, который состоится с 20 по 24 апреля на базе красноярского лицея № 7.
Абсолютный победитель конкурса будет представлять Красноярский край в конкурсе «Учитель года России».

Просмотров:188
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 24 марта 2020 
17:23   Пенсионный фонд принимает посетителей по предварительной записи и в телефонном режиме. 17:18   Александр Усс проинспектировал работу центра гигиены и эпидемиологии Красноярского края, специалисты которого первично выявляют вирус COVID-19 у жителей.
16:43   Стартовал приём заявок на ежегодный всероссийский фестиваль-конкурс аудиовизуальных искусств «Полярная сова». 15:56   Ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет начнутся с 1 июля 2020 года.
15:03   Сегодня стартовал региональный этап конкурса «Учитель года Красноярского края – 2020». Впервые он проводится дистанционно. 15:02   Распространителей фейков о коронавирусе могут оштрафовать на три миллиона рублей.
14:55   Владимир Потанин пожертвовал миллиард рублей на поддержку некоммерческого сектора. 14:32   Местные депутаты обратятся к краевым коллегам с просьбой начать процедуру присвоения нашему городу особого статуса.
14:13   В Красноярске после коронавируса выздоровели трое человек. 14:04   Час Земли: 28 марта в Норильске отключат наружное освещение некоторых объектов.
13:54   В Дудинке подготовили специальный электронный справочник о жителях Таймыра и Норильска, которые стали участниками Великой Отечественной войны. 13:06   Ежемесячная выплата из средств материнского капитала составляет более 13 тысяч.
12:58   В эти минуты в администрации завершается заседание сессии Норильского городского Совета депутатов. 12:15   Сотрудники красноярской больницы скорой медицинской помощи, оказывающие помощь больным коронавирусом, живут на работе.
11:46   Свои люди. Руководителем Хатангского района Таймыра стал бывший глава Таймыра Сергей Батурин. 11:06   Норильск снова во власти циклона. Трасса Норильск - Алыкель парализована, аэропорт закрыт.
10:39   NordStar рекомендует использовать удалённые сервисы покупки авиабилетов и онлайн-регистрации. 10:38   В связи с массовым переводом норильчан на удалённую работу и учёбу «Единство» расширило цифровые каналы связи на 30%.

 23 марта 2020 
18:17   АО "НТЭК" проводит профилактические работы по предотвращению ситуаций по аварийному отключению Дудинки от электроэнергии. 17:14   Участникам досрочного ЕГЭ необходимо пройти перерегистрацию.
16:56   На Норильск надвигается очередной циклон. 16:46   Аварийный участок Комсомольской временно закрывается.
16:45   Горожан волнуют проблемы пассажирских перевозок в непогоду и организация социального центра питания в черте города. 15:26   Александр Усс: «Нельзя допустить резкого всплеска заболеваний, перегрузки системы здравоохранения. От всех нас требуются организованность, выдержка и общественная солидарность».
15:22   В Красноярском крае подтверждены 6 случаев коронавируса. В Норильске заболевших нет. 14:58   Несмотря на паузу в показах спектаклей, работа в театре не остановилась – труппа готовится к «космической» премьере в конце апреля.
14:55   Аэропорт Норильска на своих страницах в соцсетях опубликовал опровержение слухов о якобы грядущем закрытии. 14:36   Общественники поддерживают идею присвоения Норильску звания «Город трудовой доблести» и собирают подписи.
14:07   Стартовал приём заявок на городской конкурс соцпроектов социально ориентированных некоммерческих организаций «МЫ - НКО». 13:15   Городской центр культуры поддерживает краевую акцию «Лоскутовое Знамя Великой Победы».
12:03   На руднике «Комсомольский» открылся Операционный центр планирования и контроля горных работ. 11:25   «Русская платина» выходит из проекта «Арктик Палладий».

 22 марта 2020 
11:32   Проблемы со связью в Большом Норильске, возникшие вчера из-за обрыва кабеля, устранены

 20 марта 2020 
18:07   За 13-летний долг из пятикомнатной квартиры выселены двое норильчан. 17:49   Ближе к лету за порчу тёплых остановок придётся отвечать кошельком.
17:43   Отопительный сезон в Норильске 2019-2020 гг. проходит в штатном режиме. 17:33   NordStar принял участие в масштабных учениях по предупреждению распространения особо опасных инфекционных заболеваний.
17:32   Библиотеки Норильска позаботились о своих читателях на время вынужденного карантина, перестроив режим работы. 17:16   Судебные приставы проинформировали о временном ограничении личного приёма граждан.
17:00   Норильский городской суд не принимает граждан до 10 апреля. 16:36   Норильский театр приглашает в детскую лабораторию.
16:15   Юнармейцы средней школы № 8 побывали в Красноярске. 15:13   Цех со скелетами. Газорезчики ННР выясняют, кто лучше.
15:02   Все билеты S7, приобретённые с 5 марта по 10 апреля, можно будет вернуть. 14:40   Разговор на миллион. Норильчанин оказался в долгах после разговора с мошенницей по телефону.
14:39   Сотрудники Молодёжного центра Норильска приняли участие в межрегиональном фестивале молодёжных проектов по благоустройству. 14:38   Отборочный тур регионального конкурса исполнителей эстрадной песни «Поколение» решили провести в дистанционном формате.
14:38   Бюджет Норильска на 2020 год вновь планируют скорректировать. 13:37   К весне готовы: в правительстве края обсудили готовность энергетиков к прохождению паводкового и пожароопасного периодов.
11:49   Авиакомпания NordStar приостановила полёты в Баку из Норильска и Уфы.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх