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24 марта 2020, 15:56



Ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет начнутся с 1 июля 2020 года.

«Размер пособия составит 50% прожиточного минимума на детей, установленного в регионе. Для Красноярска это 6 212 рублей, для Лесосибирска – 7 419,5 рубля, а для Норильска – 8 792 рубля», – пояснил заместитель министра социальной политики края Денис Богданов. Порядок обращения за выплатой максимально упрощён. Для её получения семье будет достаточно подать только заявление. Остальные документы, включая сведения о доходе семьи, будут получены путём межведомственного взаимодействия. «Как только будет подготовлена и принята нормативно-правовая база и проведена корректировка бюджета, начнётся приём заявлений. Заявление можно будет направить в электронном виде через портал госуслуг, а также в традиционной форме через МФЦ и отделения социальной защиты. Форма заявления будет единой», – сообщил заместитель министра. Назначение ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет начнётся с 1 июля, при этом начисление выплат будет осуществляться с 1 января 2020 года. Например, семья, которая подаст заявление после 1 июля 2020 года, получит средства за все предшествующие месяцы, если к 1 января ребенку уже исполнилось 3 года. Если три года ребёнку исполнилось в 2020-м, то семья получит доплату за время с момента достижения ребёнком возраста трёх лет в 2020 году до назначения выплаты. По предварительным данным, такую поддержку получат более 30 тысяч семей Красноярского края. «Приём заявлений начнётся только после принятия соответствующих документов, а перечисление выплат – с июля 2020 года. О старте приёма заявлений будет сообщено дополнительно», – добавил Денис Богданов. Фото Ирины Яринской

Просмотров:322 Президент России Владимир Путин подписал указ о новой мере поддержки для семей с детьми в рамках нацпроекта «Демография». Как сообщается на официальном сайте Красноярского края, ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно установлена с 1 января 2020 года. Выплата предоставляется в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе РФ.«Размер пособия составит 50% прожиточного минимума на детей, установленного в регионе. Для Красноярска это 6 212 рублей, для Лесосибирска – 7 419,5 рубля, а для Норильска – 8 792 рубля», – пояснил заместитель министра социальной политики края Денис Богданов.Порядок обращения за выплатой максимально упрощён. Для её получения семье будет достаточно подать только заявление. Остальные документы, включая сведения о доходе семьи, будут получены путём межведомственного взаимодействия.«Как только будет подготовлена и принята нормативно-правовая база и проведена корректировка бюджета, начнётся приём заявлений. Заявление можно будет направить в электронном виде через портал госуслуг, а также в традиционной форме через МФЦ и отделения социальной защиты. Форма заявления будет единой», – сообщил заместитель министра.Назначение ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет начнётся с 1 июля, при этом начисление выплат будет осуществляться с 1 января 2020 года. Например, семья, которая подаст заявление после 1 июля 2020 года, получит средства за все предшествующие месяцы, если к 1 января ребенку уже исполнилось 3 года. Если три года ребёнку исполнилось в 2020-м, то семья получит доплату за время с момента достижения ребёнком возраста трёх лет в 2020 году до назначения выплаты.По предварительным данным, такую поддержку получат более 30 тысяч семей Красноярского края.«Приём заявлений начнётся только после принятия соответствующих документов, а перечисление выплат – с июля 2020 года. О старте приёма заявлений будет сообщено дополнительно», – добавил Денис Богданов.Фото Ирины Яринской