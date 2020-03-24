Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42989

24 марта 2020, 16:43



Стартовал приём заявок на ежегодный всероссийский фестиваль-конкурс аудиовизуальных искусств «Полярная сова».

Учредители фестиваля-конкурса - управление по делам культуры и искусства администрации Норильска и кинокомплекс «Родина». В рамках «Полярной совы» проходят мастер-классы по анимации; творческие встречи с мультипликаторами, сценаристами, режиссёрами, руководителями детских киностудий; круглые столы для руководителей творческих коллективов; открытые показы и многое другое. К участию в фестивале-конкурсе приглашаются индивидуальные авторы и творческие коллективы, объединения, кружки, секции, клубные формирования, занимающиеся производством аудиовизуального контента: игровых, документальных, анимационных фильмов, видеосюжетов, видеороликов, видеоклипов, телепрограмм и т. д. Номинации «Полярной совы - 2020»: игровой фильм в жанрах «Детектив», «Комедия», «Драма»; документальный фильм или познавательная передача для детей школьного возраста; анимационный фильм; социальный ролик на тему «Экология»; патриотическая тема; фильм или видеосюжет, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. С порядком предоставления работ, условиями фестиваля-конкурса, подробным описанием номинаций можно ознакомиться в положении по ссылке https://vk.com/doc-75832882_538757957. Справки по тел. 8 (3919) 48-09-11 в будние дни с 9.00 до 17.00 или по e-mail: sova@kinonpr.ru.

Просмотров:163 Масштабный фестиваль-конкурс «Полярная сова» проводится на протяжении 16 лет и давно стал визитной карточкой творческого Норильска. Статус всероссийского ему официально присвоили в 2018 году: работы присылают со всей России, а также из Казахстана и Украины. В 2019 году было представлено 238 работ – рекордное количество за пять лет.Учредители фестиваля-конкурса - управление по делам культуры и искусства администрации Норильска и кинокомплекс «Родина».В рамках «Полярной совы» проходят мастер-классы по анимации; творческие встречи с мультипликаторами, сценаристами, режиссёрами, руководителями детских киностудий; круглые столы для руководителей творческих коллективов; открытые показы и многое другое. К участию в фестивале-конкурсе приглашаются индивидуальные авторы и творческие коллективы, объединения, кружки, секции, клубные формирования, занимающиеся производством аудиовизуального контента: игровых, документальных, анимационных фильмов, видеосюжетов, видеороликов, видеоклипов, телепрограмм и т. д.Номинации «Полярной совы - 2020»: игровой фильм в жанрах «Детектив», «Комедия», «Драма»; документальный фильм или познавательная передача для детей школьного возраста; анимационный фильм; социальный ролик на тему «Экология»; патриотическая тема; фильм или видеосюжет, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.С порядком предоставления работ, условиями фестиваля-конкурса, подробным описанием номинаций можно ознакомиться в положении по ссылке https://vk.com/doc-75832882_538757957. Справки по тел. 8 (3919) 48-09-11 в будние дни с 9.00 до 17.00 или по e-mail: sova@kinonpr.ru.