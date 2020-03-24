Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42990

24 марта 2020, 17:18



Александр Усс проинспектировал работу центра гигиены и эпидемиологии Красноярского края, специалисты которого первично выявляют вирус COVID-19 у жителей.

Анализы берут у людей, прибывших из стран, в которых зафиксирована вспышка новой вирусной инфекции, а также у лиц, находившихся в контакте с заражёнными COVID-19. Помимо этого, исследованию подлежат анализы тех, кому врачи поставили диагноз «пневмония». На сегодняшний день ни у одного из заболевших пневмонией пациентов в исследованных пробах COVID-19 не обнаружен. Об этом сообщается на официальном сайте региона. Во время посещения центра гигиены и эпидемиологии Александр Усс по видеосвязи пообщался с медиками Красноярской больницы скорой медицинской помощи (БСМП). В больнице сейчас круглосуточно находятся 85 сотрудников, которые задействованы в оказании медицинской помощи людям с подтверждённым и проверяемым анализом на коронавирус – это врачи, медицинские сёстры, младший медицинский и немедицинский персонал. Среди работников определён график дежурств, организованы места для питания и отдыха после смен. Врачи БСМП не покидают территорию больницы, чтобы не подвергать опасности своих родных и близких и не допустить распространения инфекции. «Вы - наши герои! Огромное спасибо за вашу готовность работать с отрывом от семьи, полностью погрузившись в помощь пациентам. А мы со своей стороны постараемся сделать ваш быт в больнице комфортным», - сказал Александр Усс. Медики в свою очередь попросили красноярцев минимизировать контакты с друзьями и коллегами, а особенно – поберечь людей старшего поколения: «Друзья, постарайтесь пока посидеть дома, не заболеть, сохранить сибирское здоровье. Это очень важно для всех нас». Сегодня из больницы выписали трёх пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции. Финальные исследования на наличие у них COVID-19 дали отрицательный результат. Сегодня же губернатор края проинспектировал работу call-центра, организованного на базе Красноярского центра медицины катастроф для информирования жителей о порядке действий в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. С 16 марта жители края могут обращаться к специалистам, в том числе, чтобы получить консультацию по вопросам заболеваний и профилактики COVID-19. По телефону 8-800-100-56-53 можно получить информацию о правилах поведения граждан, работе оперативных служб и больниц. В центре звонки принимают 46 операторов. Работа сотрудников разделена на три смены. За неделю работы горячей линии от красноярцев поступило почти 4,5 тысячи звонков. Добавим, по состоянию на 24.03.2020 в Норильске не зафиксировано случаев заражения коронавирусной инфекцией. Фото Владислава Александровича

Просмотров:171 Из поликлиник и больниц края в центр гигиены и эпидемиологии поступают анализы пациентов. Для получения результатов специалистам требуется меньше суток. Проводимые тесты с высокой долей точности показывают отсутствие или наличие вируса. Если результат оказался положительным или сомнительным и требующим дополнительного подтверждения, то анализы отправляют для исследований в новосибирский центр «Вектор». По словам медиков, первичный тест помогает им гораздо раньше начать лечение пациента с коронавирусом, что в свою очередь снижает риск дальнейших осложнений.Анализы берут у людей, прибывших из стран, в которых зафиксирована вспышка новой вирусной инфекции, а также у лиц, находившихся в контакте с заражёнными COVID-19. Помимо этого, исследованию подлежат анализы тех, кому врачи поставили диагноз «пневмония». На сегодняшний день ни у одного из заболевших пневмонией пациентов в исследованных пробах COVID-19 не обнаружен. Об этом сообщается на официальном сайте региона.Во время посещения центра гигиены и эпидемиологии Александр Усс по видеосвязи пообщался с медиками Красноярской больницы скорой медицинской помощи (БСМП). В больнице сейчас круглосуточно находятся 85 сотрудников, которые задействованы в оказании медицинской помощи людям с подтверждённым и проверяемым анализом на коронавирус – это врачи, медицинские сёстры, младший медицинский и немедицинский персонал. Среди работников определён график дежурств, организованы места для питания и отдыха после смен. Врачи БСМП не покидают территорию больницы, чтобы не подвергать опасности своих родных и близких и не допустить распространения инфекции.«Вы - наши герои! Огромное спасибо за вашу готовность работать с отрывом от семьи, полностью погрузившись в помощь пациентам. А мы со своей стороны постараемся сделать ваш быт в больнице комфортным», - сказал Александр Усс.Медики в свою очередь попросили красноярцев минимизировать контакты с друзьями и коллегами, а особенно – поберечь людей старшего поколения: «Друзья, постарайтесь пока посидеть дома, не заболеть, сохранить сибирское здоровье. Это очень важно для всех нас».Сегодня из больницы выписали трёх пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции. Финальные исследования на наличие у них COVID-19 дали отрицательный результат.Сегодня же губернатор края проинспектировал работу call-центра, организованного на базе Красноярского центра медицины катастроф для информирования жителей о порядке действий в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. С 16 марта жители края могут обращаться к специалистам, в том числе, чтобы получить консультацию по вопросам заболеваний и профилактики COVID-19. По телефону 8-800-100-56-53 можно получить информацию о правилах поведения граждан, работе оперативных служб и больниц. В центре звонки принимают 46 операторов. Работа сотрудников разделена на три смены. За неделю работы горячей линии от красноярцев поступило почти 4,5 тысячи звонков.Добавим, по состоянию на 24.03.2020 в Норильске не зафиксировано случаев заражения коронавирусной инфекцией.Фото Владислава Александровича