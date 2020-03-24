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24 марта 2020, 17:18

Александр Усс проинспектировал работу центра гигиены и эпидемиологии Красноярского края, специалисты которого первично выявляют вирус COVID-19 у жителей.


Из поликлиник и больниц края в центр гигиены и эпидемиологии поступают анализы пациентов. Для получения результатов специалистам требуется меньше суток. Проводимые тесты с высокой долей точности показывают отсутствие или наличие вируса. Если результат оказался положительным или сомнительным и требующим дополнительного подтверждения, то анализы отправляют для исследований в новосибирский центр «Вектор». По словам медиков, первичный тест помогает им гораздо раньше начать лечение пациента с коронавирусом, что в свою очередь снижает риск дальнейших осложнений.
Анализы берут у людей, прибывших из стран, в которых зафиксирована вспышка новой вирусной инфекции, а также у лиц, находившихся в контакте с заражёнными COVID-19. Помимо этого, исследованию подлежат анализы тех, кому врачи поставили диагноз «пневмония». На сегодняшний день ни у одного из заболевших пневмонией пациентов в исследованных пробах COVID-19 не обнаружен. Об этом сообщается на официальном сайте региона.
Во время посещения центра гигиены и эпидемиологии Александр Усс по видеосвязи пообщался с медиками Красноярской больницы скорой медицинской помощи (БСМП). В больнице сейчас круглосуточно находятся 85 сотрудников, которые задействованы в оказании медицинской помощи людям с подтверждённым и проверяемым анализом на коронавирус – это врачи, медицинские сёстры, младший медицинский и немедицинский персонал. Среди работников определён график дежурств, организованы места для питания и отдыха после смен. Врачи БСМП не покидают территорию больницы, чтобы не подвергать опасности своих родных и близких и не допустить распространения инфекции.
«Вы - наши герои! Огромное спасибо за вашу готовность работать с отрывом от семьи, полностью погрузившись в помощь пациентам. А мы со своей стороны постараемся сделать ваш быт в больнице комфортным», - сказал Александр Усс.
Медики в свою очередь попросили красноярцев минимизировать контакты с друзьями и коллегами, а особенно – поберечь людей старшего поколения: «Друзья, постарайтесь пока посидеть дома, не заболеть, сохранить сибирское здоровье. Это очень важно для всех нас».
Сегодня из больницы выписали трёх пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции. Финальные исследования на наличие у них COVID-19 дали отрицательный результат.
Сегодня же губернатор края проинспектировал работу call-центра, организованного на базе Красноярского центра медицины катастроф для информирования жителей о порядке действий в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. С 16 марта жители края могут обращаться к специалистам, в том числе, чтобы получить консультацию по вопросам заболеваний и профилактики COVID-19. По телефону 8-800-100-56-53 можно получить информацию о правилах поведения граждан, работе оперативных служб и больниц. В центре звонки принимают 46 операторов. Работа сотрудников разделена на три смены. За неделю работы горячей линии от красноярцев поступило почти 4,5 тысячи звонков.
Добавим, по состоянию на 24.03.2020 в Норильске не зафиксировано случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Фото Владислава Александровича

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    Список новостей

 24 марта 2020 
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14:07   Стартовал приём заявок на городской конкурс соцпроектов социально ориентированных некоммерческих организаций «МЫ - НКО». 13:15   Городской центр культуры поддерживает краевую акцию «Лоскутовое Знамя Великой Победы».
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15:02   Все билеты S7, приобретённые с 5 марта по 10 апреля, можно будет вернуть. 14:40   Разговор на миллион. Норильчанин оказался в долгах после разговора с мошенницей по телефону.
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14:38   Бюджет Норильска на 2020 год вновь планируют скорректировать. 13:37   К весне готовы: в правительстве края обсудили готовность энергетиков к прохождению паводкового и пожароопасного периодов.
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