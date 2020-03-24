Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42991

24 марта 2020, 17:23



Пенсионный фонд принимает посетителей по предварительной записи и в телефонном режиме.

Предварительно можно записаться на приём по телефону 47-06-15. Кроме того, записаться на приём можно на официальном сайте (www.pfrf.ru), с помощью мобильного приложения «ПФР Электронные сервисы». Дистанционный приём заявлений для получения государственных услуг ПФР осуществляется на официальном сайте фонда (www.pfrf.ru) и Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru). Данная мера введена с целью безопасности граждан на основании указа губернатора Красноярского края от 16.03.2020 № 54-уг «О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками коронавирусной инфекции на территории Красноярского края». Фото из открытых источников

Просмотров:168 При посещении клиентской службы сначала предлагается связаться со специалистами по телефону горячей линии 47-06-14 и получить полную информацию по всем интересующим вопросам.Предварительно можно записаться на приём по телефону 47-06-15. Кроме того, записаться на приём можно на официальном сайте (www.pfrf.ru), с помощью мобильного приложения «ПФР Электронные сервисы».Дистанционный приём заявлений для получения государственных услуг ПФР осуществляется на официальном сайте фонда (www.pfrf.ru) и Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru).Данная мера введена с целью безопасности граждан на основании указа губернатора Красноярского края от 16.03.2020 № 54-уг «О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками коронавирусной инфекции на территории Красноярского края».Фото из открытых источников