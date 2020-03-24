|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
17:23 Пенсионный фонд принимает посетителей по предварительной записи и в телефонном режиме.
17:18 Александр Усс проинспектировал работу центра гигиены и эпидемиологии Красноярского края, специалисты которого первично выявляют вирус COVID-19 у жителей.
16:43 Стартовал приём заявок на ежегодный всероссийский фестиваль-конкурс аудиовизуальных искусств «Полярная сова».
15:56 Ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет начнутся с 1 июля 2020 года.
15:03 Сегодня стартовал региональный этап конкурса «Учитель года Красноярского края – 2020». Впервые он проводится дистанционно.
15:02 Распространителей фейков о коронавирусе могут оштрафовать на три миллиона рублей.
14:55 Владимир Потанин пожертвовал миллиард рублей на поддержку некоммерческого сектора.
14:32 Местные депутаты обратятся к краевым коллегам с просьбой начать процедуру присвоения нашему городу особого статуса.
14:13 В Красноярске после коронавируса выздоровели трое человек.
14:04 Час Земли: 28 марта в Норильске отключат наружное освещение некоторых объектов.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх