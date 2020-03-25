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25 марта 2020, 12:56



Заслуженный артист России Сергей Ребрий указом президента России награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

В планах Заполярного театра драмы - постановка трагедии Шекспира «Король Лир» с участием Сергея Ребрия. Но, как говорит Сергей Николаевич, пока один Бог знает, как будут развиваться события. Заслуженная награда ещё не доставлена в город. Но публика, которая с нетерпением ожидает открытия театра после карантина, не прочь присутствовать на приятной церемонии награждения своего любимца. Фото Александра Харитонова

Просмотров:169 Блестящий артист, которого норильчане давно называют народным, в прошлом году отметил своё 60-летие. Звания заслуженного артиста России и учреждённого в Красноярском крае приза «Наследие» он был удостоен в начале 2000-х. А в год золотого юбилея Сергею Ребрию вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он служит на норильской сцене с 1989 года вместе с женой – талантливой актрисой Ларисой Ребрий. Сыграв десятки незабываемых ролей, они недавно солировали в пьесе «Счастливый номер». Этот спектакль вместе с постановкой «Мистификатора» и детскими сказками планировали при поддержке «Норникеля» показать в начале апреля в посёлке Хатанга, где уже давно не бывали наши артисты. Но поездку придётся отменить из-за карантина. Увы, по этой же причине не состоялся показ спектакля «Папа» с участием Сергея Ребрия и в столице нашего края, где в конце марта отменили традиционный фестиваль «Театральная весна», на котором замечательные работы артиста были многократно отмечены. Однако есть надежда показать «Папу» на межрегиональном фестивале «Сибирский транзит» в мае этого года в Новосибирске.В планах Заполярного театра драмы - постановка трагедии Шекспира «Король Лир» с участием Сергея Ребрия. Но, как говорит Сергей Николаевич, пока один Бог знает, как будут развиваться события.Заслуженная награда ещё не доставлена в город. Но публика, которая с нетерпением ожидает открытия театра после карантина, не прочь присутствовать на приятной церемонии награждения своего любимца.Фото Александра Харитонова