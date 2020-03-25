Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42993

25 марта 2020, 13:10



Аквапарк, фитнес-клуб, игровая зона, кафе и рестораны в «Арене» закрылись на карантин.

«Администрация «X-fit Cевер» приостанавливает действие всех клубных карт, в том числе персональные тренировки, занятия в фан-клубах, проведение спортивных мероприятий, - сообщили в фитнес-клубе. - После возобновления работы мы предоставим дополнительную заморозку для клубных карт и продлим срок действия пакетов тренировок с учётом времени вынужденной приостановки работы фитнес-клуба». ⠀ Тем не менее перерыв в работе клуба - не повод прекращать тренировки, считают фитнес-инструкторы. Они будут проводить занятия в режиме online. Для всех желающих тренироваться самостоятельно, вне фитнес-клуба и под руководством настоящих профессионалов, доступны тренировки на YouTube-канале X-fit и записи комплексов упражнений в социальных сетях Instagram (xfit_sever) и ВКонтакте (X-fit Север НОРИЛЬСК). ⠀ Сотрудники аквапарка в это время планируют вынужденный простой использовать на проведение дополнительной обработки всех зон. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:252 С сегодняшнего дня в рамках противоэпидемических мероприятий в СРК «Арена-Норильск» временно прекращено обслуживание посетителей в объектах общественного питания, «Арене игр», аквапарке «Тропикана» и фитнес-клубе «X-fit Север».«Администрация «X-fit Cевер» приостанавливает действие всех клубных карт, в том числе персональные тренировки, занятия в фан-клубах, проведение спортивных мероприятий, - сообщили в фитнес-клубе. - После возобновления работы мы предоставим дополнительную заморозку для клубных карт и продлим срок действия пакетов тренировок с учётом времени вынужденной приостановки работы фитнес-клуба».Тем не менее перерыв в работе клуба - не повод прекращать тренировки, считают фитнес-инструкторы.Они будут проводить занятия в режиме online. Для всех желающих тренироваться самостоятельно, вне фитнес-клуба и под руководством настоящих профессионалов, доступны тренировки на YouTube-канале X-fit и записи комплексов упражнений в социальных сетях Instagram (xfit_sever) и ВКонтакте (X-fit Север НОРИЛЬСК).Сотрудники аквапарка в это время планируют вынужденный простой использовать на проведение дополнительной обработки всех зон.Фото Владимира Макушкина