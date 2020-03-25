Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42994

25 марта 2020, 15:04



ГЦК запускает в Instagram экспресс-викторину «Мозгатака».

Стоит добавить, что вопросы будут тематическими. На каждую неделю - своя категория. Первые вопросы будут посвящены здоровью.

Просмотров:131 Городской центр культуры предлагает норильчанам проверить свои знания и прослыть самым эрудированным. Ежедневно со вторника по субботу, начиная с 25 марта, в аккаунте gcknorilsk будут появляться пять вопросов, на которые нужно ответить за 30 минут. Каждый день будут определять пятёрку самых умных, а в конце недели – тройку лидеров.Стоит добавить, что вопросы будут тематическими. На каждую неделю - своя категория. Первые вопросы будут посвящены здоровью.