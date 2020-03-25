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25 марта 2020, 15:22



Ещё у 4 жителей Красноярского края подтвердили коронавирус. В Норильске случаев заражения COVID-19 не зафиксировано.

Заместитель председателя правительства края Алексей Подкорытов в своём выступлении отметил, что за время эпидемии, вызванной COVID-19, в регионе обследовано 5 тыс. 719 человек, под наблюдением медиков в связи с подозрением на наличие вирусной инфекции находятся в самоизоляции 2 тыс. 381 гражданин. За последние сутки к этому числу добавились 192 гражданина, сообщается на официальном портале края. «Медики подтвердили 4 новых случая заражения, за всё время эпидемии COVID-19 обнаружен у 9 жителей края, три пациента из числа госпитализированных выписаны после выздоровления. Все пациенты с коронавирусом тщательно изолированы, находятся в специальных условиях и опасности не представляют», – подчеркнул Алексей Подкорытов. Он также напомнил о том, что в силу вступило постановление главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю о введении ограничительных мероприятий на территории Красноярска. Учреждениям культуры и спорта необходимо прекратить приём посетителей и приостановить проведение любых публичных мероприятий. Должны прекратить работу бассейны, фитнес-центры (фитнес-залы) и иные объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей. В кружках и секциях, в музеях, библиотеках, театрах, кинотеатрах также необходимо прекратить занятия. Кроме того, руководителям кинотеатров и кинозалов, детских игровых и спортивных площадок, фуд-кортов рекомендуется прекратить приём посетителей вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы. «Горячая линия минздрава по вопросам противодействия распространению коронавируса успешно действует почти неделю, готовится к открытию горячая линия министерства социальной защиты края для помощи одиноким жителям преклонного возраста, соблюдающим режим самоизоляции. В поликлиниках приостановлено оказание плановой помощи. Также в регионе приостановили работу санаториев, чтобы держать в резерве почти тысячу койко-мест», – добавил Алексей Подкорытов. Губернатор одобрил создание дополнительных резервов. Он также поручил обратить пристальное внимание на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты. «Нам необходимо максимально обезопасить наших пожилых граждан. Самая действенная мера – самоизоляция. Если она реализуется как положено, это будет самой существенной помощью в сдерживании распространения коронавирусной инфекции. Прошу всех жителей края без особой необходимости не посещать общественные места», – сказал Александр Усс. Участники обсуждения также уделили внимание вопросам работы систем жизнеобеспечения, превентивным мерам, направленным на смягчение неизбежных отрицательных социально-экономических последствий для предприятий Красноярского края. Фото krskstate.ru

Просмотров:280 Губернатор Красноярского края Александр Усс провёл заседание оперативного штаба по противодействию распространению среди жителей региона коронавирусной инфекции COVID-19. В совещании приняли участие заместители руководителя региона, министры, руководители правоохранительных структур и представители федеральных надзорных органов. Обсуждение прошло в формате видеоконференции.Заместитель председателя правительства края Алексей Подкорытов в своём выступлении отметил, что за время эпидемии, вызванной COVID-19, в регионе обследовано 5 тыс. 719 человек, под наблюдением медиков в связи с подозрением на наличие вирусной инфекции находятся в самоизоляции 2 тыс. 381 гражданин. За последние сутки к этому числу добавились 192 гражданина, сообщается на официальном портале края.«Медики подтвердили 4 новых случая заражения, за всё время эпидемии COVID-19 обнаружен у 9 жителей края, три пациента из числа госпитализированных выписаны после выздоровления. Все пациенты с коронавирусом тщательно изолированы, находятся в специальных условиях и опасности не представляют», – подчеркнул Алексей Подкорытов.Он также напомнил о том, что в силу вступило постановление главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю о введении ограничительных мероприятий на территории Красноярска. Учреждениям культуры и спорта необходимо прекратить приём посетителей и приостановить проведение любых публичных мероприятий. Должны прекратить работу бассейны, фитнес-центры (фитнес-залы) и иные объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей. В кружках и секциях, в музеях, библиотеках, театрах, кинотеатрах также необходимо прекратить занятия.Кроме того, руководителям кинотеатров и кинозалов, детских игровых и спортивных площадок, фуд-кортов рекомендуется прекратить приём посетителей вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.«Горячая линия минздрава по вопросам противодействия распространению коронавируса успешно действует почти неделю, готовится к открытию горячая линия министерства социальной защиты края для помощи одиноким жителям преклонного возраста, соблюдающим режим самоизоляции. В поликлиниках приостановлено оказание плановой помощи. Также в регионе приостановили работу санаториев, чтобы держать в резерве почти тысячу койко-мест», – добавил Алексей Подкорытов.Губернатор одобрил создание дополнительных резервов. Он также поручил обратить пристальное внимание на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты.«Нам необходимо максимально обезопасить наших пожилых граждан. Самая действенная мера – самоизоляция. Если она реализуется как положено, это будет самой существенной помощью в сдерживании распространения коронавирусной инфекции. Прошу всех жителей края без особой необходимости не посещать общественные места», – сказал Александр Усс.Участники обсуждения также уделили внимание вопросам работы систем жизнеобеспечения, превентивным мерам, направленным на смягчение неизбежных отрицательных социально-экономических последствий для предприятий Красноярского края.Фото krskstate.ru