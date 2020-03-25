Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42996

25 марта 2020, 15:39



МФЦ принимает только по предварительной записи.

Получить консультацию и предварительно записаться на приём можно по телефонам: Центральный район - 22-35-55, 22-35-72, 22-35-81, 22-35-78; район Талнах - 44-77-46, 44-77-48; район Кайеркан - 39-33-46; горячая линия 8-800-200-39-12 (звонок бесплатный по Красноярскому краю). Официальный сайт МФЦ: 24mfc.ru. Данные меры носят временный характер и применяются с целью безопасности граждан. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:152 В связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции с 23 марта 2020 года многофункциональный центр Норильска принимает заявителей только по предварительной записи. Проконсультироваться со специалистами можно исключительно дистанционно.Получить консультацию и предварительно записаться на приём можно по телефонам:Центральный район - 22-35-55, 22-35-72, 22-35-81,22-35-78;район Талнах - 44-77-46, 44-77-48;район Кайеркан - 39-33-46;горячая линия 8-800-200-39-12 (звонок бесплатный по Красноярскому краю).Официальный сайт МФЦ: 24mfc.ru.Данные меры носят временный характер и применяются с целью безопасности граждан.Фото Владимира Макушкина