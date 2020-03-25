Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42997

25 марта 2020, 16:32



Циклон, который ожидается в Норильске сегодня ночью, будет непродолжительным.

Сегодня в Норильске с 22 часов объявляется штормовое предупреждение Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:171 По прогнозам синоптиков, он не продержится над городом и суток. Температура воздуха завтра повысится до -2-7 градусов, порывы ветра достигнут 27 м/с. К вечеру шторм уйдёт и какое-то время горожане смогут спокойно передвигаться по улицам. Однако новый циклон не заставит себя ждать, поскольку такая погода характерна для весны.Сегодня в Норильске с 22 часов объявляется штормовое предупреждениеФото Дениса Кожевникова