Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42998

25 марта 2020, 16:32



КДЦ им. В. Высоцкого в период карантина активно общается со своими зрителями в режиме онлайн.

С сегодняшнего дня можно присоединиться к акции «Наши герои», разместив в соцсетях под хештегом #нашиГерои #норильскПобеде фото родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. С 26 марта начнётся сбор заявок на участие в акции «Боевая единица», каждый желающий сможет оформить и украсить свою машину, мотоцикл или мопед под военную технику времён Великой Отечественной войны, чтобы торжественно проехать 9 Мая по улицам района Талнах. 24 марта стартовал виртуальный поэтический конкурс «Мои строки о Талнахе», посвящённый юбилею рудной столицы. С сегодняшнего дня пользователей соцсетей приглашают принять участие в историческом квесте «Связь времён», также посвящённому юбилею района. Организаторы предлагают найти на их онлайн-страницах старые фото Талнаха, провести параллели между прошлым и современным Талнахом и предоставить фотодоказательства. Подробнее об онлайн-мероприятиях талнахского культурно-досугового центра можно узнать на сайте кдц-высоцкого.рф и на страницах в социальных сетях: vk.com/kdcvisotskiy, www.facebook.com/kdcvisotsky, instagram.com/kdcvisotsky_talnakh. С 18 марта творческие коллективы КДЦ им. В. Высоцкого перешли на новый формат работы. Участники вокально-эстрадной студии «Аквамарин» в режиме онлайн выполняют вокально-интонационные упражнения и упражнения для певческого дыхания, работают с песенным материалом. Не теряют свою активность и участники ансамбля танца «Выкрутасы»: педагог проводит занятия по растяжке и разучиванию новых танцевальных комбинаций. Самый интересный видеоматериал будет обязательно выкладываться на информационных ресурсах учреждения. Детская студия анимации «Мультпространство «Каникулы» также проводит занятия в режиме онлайн, ребята изучают новый материал, выполняют домашнее задание. Фото Ирины Яринской

Просмотров:92 Здесь приготовили виртуальные акции, конкурсы с призами, викторины, посвящённые 55-летию Талнаха и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вчера стартовала семейная акция «Помним. Чтим. Гордимся». Организаторы ждут короткие видеоролики, где дети рассказывают о подвиге своих родных, воевавших на фронте или трудившихся в тылу в годы войны. Видео можно выслать на почту kdcvisotsky@mail.ru.С сегодняшнего дня можно присоединиться к акции «Наши герои», разместив в соцсетях под хештегом #нашиГерои #норильскПобеде фото родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. С 26 марта начнётся сбор заявок на участие в акции «Боевая единица», каждый желающий сможет оформить и украсить свою машину, мотоцикл или мопед под военную технику времён Великой Отечественной войны, чтобы торжественно проехать 9 Мая по улицам района Талнах.24 марта стартовал виртуальный поэтический конкурс «Мои строки о Талнахе», посвящённый юбилею рудной столицы. С сегодняшнего дня пользователей соцсетей приглашают принять участие в историческом квесте «Связь времён», также посвящённому юбилею района. Организаторы предлагают найти на их онлайн-страницах старые фото Талнаха, провести параллели между прошлым и современным Талнахом и предоставить фотодоказательства.Подробнее об онлайн-мероприятиях талнахского культурно-досугового центра можно узнать на сайте кдц-высоцкого.рф и на страницах в социальных сетях: vk.com/kdcvisotskiy, www.facebook.com/kdcvisotsky, instagram.com/kdcvisotsky_talnakh.С 18 марта творческие коллективы КДЦ им. В. Высоцкого перешли на новый формат работы. Участники вокально-эстрадной студии «Аквамарин» в режиме онлайн выполняют вокально-интонационные упражнения и упражнения для певческого дыхания, работают с песенным материалом. Не теряют свою активность и участники ансамбля танца «Выкрутасы»: педагог проводит занятия по растяжке и разучиванию новых танцевальных комбинаций. Самый интересный видеоматериал будет обязательно выкладываться на информационных ресурсах учреждения. Детская студия анимации «Мультпространство «Каникулы» также проводит занятия в режиме онлайн, ребята изучают новый материал, выполняют домашнее задание.Фото Ирины Яринской