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25 марта 2020, 16:53



В Красноярском крае начали производить бытовые многоразовые маски для индивидуального использования.

Как рассказала генеральный директор предприятия «Покров» Елена Кокоулина, понимая серьёзность сложившейся ситуации, с пятницы в цехах приостановили работу по основному производственному направлению - выпуску спецодежды - и перестроились на производство защитных масок. Сегодня предприятие выпускает до пяти тысяч масок в день. В работе задействованы 65 швей. Предприятия «переориентировались» в соответствии с поручением губернатора края Александра Усса. Власти рассчитывают, что в ближайшие дни производителям удастся довести объём производства до 10 тысяч масок и планомерно его наращивать.

Просмотров:91 В настоящее время на территории края три ключевых предприятия отрасли освоили производство масок - это «Покров», «Ладно» и «Аматис». Разворачивается производство масок на предприятии "КрасТЭМ" Всероссийского общества слепых.Как рассказала генеральный директор предприятия «Покров» Елена Кокоулина, понимая серьёзность сложившейся ситуации, с пятницы в цехах приостановили работу по основному производственному направлению - выпуску спецодежды - и перестроились на производство защитных масок. Сегодня предприятие выпускает до пяти тысяч масок в день. В работе задействованы 65 швей.Предприятия «переориентировались» в соответствии с поручением губернатора края Александра Усса. Власти рассчитывают, что в ближайшие дни производителям удастся довести объём производства до 10 тысяч масок и планомерно его наращивать.