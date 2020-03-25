Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/43000
25 марта 2020, 16:54

В крае открыта горячая линия для людей пожилого возраста и инвалидов по вопросам оказания помощи в период распространения коронавируса.


В министерстве социальной политики Красноярского края организована работа горячей линии. Звонки принимаются по телефону 8-800-200-82-42.
Граждане могут обратиться за помощью по доставке товаров первой необходимости и медикаментов, а также по вопросам информирования населения по профилактике новой коронавирусной инфекции.
«Все поступившие запросы о помощи будут переданы либо в комплексные центры социального обслуживания населения, либо в волонтёрские организации. Работа с пожилыми гражданами и инвалидами, которые уже состояли на социальном обслуживании, будет продолжена в усиленном режиме», - пояснила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.
Помимо приёма заявок о помощи специалисты проконсультируют граждан по вопросам предоставления установленных мер социальной поддержки.
Бесплатный телефон горячей линии 8-800-200-82-42 работает ежедневно с 8.00 до 20.00, а в случае большого числа обращений может быть переведён на круглосуточный режим.
Фото из открытых источников
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    Список новостей

 25 марта 2020 
17:43   Путин - о пандемии. Прямая онлайн-трансляция обращения президента страны Владимира Путина к россиянам состоится сегодня в 19.00 по норильскому времени. 17:25   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию с руководителем территориального отдела минздрава края.
17:00   Норильск присоединился к краевой акции «Лоскутовое Знамя Великой Победы». 16:54   В крае открыта горячая линия для людей пожилого возраста и инвалидов по вопросам оказания помощи в период распространения коронавируса.
16:53   В Красноярском крае начали производить бытовые многоразовые маски для индивидуального использования. 16:32   КДЦ им. В. Высоцкого в период карантина активно общается со своими зрителями в режиме онлайн.
16:32   Циклон, который ожидается в Норильске сегодня ночью, будет непродолжительным. 15:39   МФЦ принимает только по предварительной записи.
15:22   Ещё у 4 жителей Красноярского края подтвердили коронавирус. В Норильске случаев заражения COVID-19 не зафиксировано. 15:04   ГЦК запускает в Instagram экспресс-викторину «Мозгатака».
13:10   Аквапарк, фитнес-клуб, игровая зона, кафе и рестораны в «Арене» закрылись на карантин. 12:56   Заслуженный артист России Сергей Ребрий указом президента России награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

 24 марта 2020 
17:23   Пенсионный фонд принимает посетителей по предварительной записи и в телефонном режиме. 17:18   Александр Усс проинспектировал работу центра гигиены и эпидемиологии Красноярского края, специалисты которого первично выявляют вирус COVID-19 у жителей.
16:43   Стартовал приём заявок на ежегодный всероссийский фестиваль-конкурс аудиовизуальных искусств «Полярная сова». 15:56   Ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет начнутся с 1 июля 2020 года.
15:03   Сегодня стартовал региональный этап конкурса «Учитель года Красноярского края – 2020». Впервые он проводится дистанционно. 15:02   Распространителей фейков о коронавирусе могут оштрафовать на три миллиона рублей.
14:55   Владимир Потанин пожертвовал миллиард рублей на поддержку некоммерческого сектора. 14:32   Местные депутаты обратятся к краевым коллегам с просьбой начать процедуру присвоения нашему городу особого статуса.
14:13   В Красноярске после коронавируса выздоровели трое человек. 14:04   Час Земли: 28 марта в Норильске отключат наружное освещение некоторых объектов.
13:54   В Дудинке подготовили специальный электронный справочник о жителях Таймыра и Норильска, которые стали участниками Великой Отечественной войны. 13:06   Ежемесячная выплата из средств материнского капитала составляет более 13 тысяч.
12:58   В эти минуты в администрации завершается заседание сессии Норильского городского Совета депутатов. 12:15   Сотрудники красноярской больницы скорой медицинской помощи, оказывающие помощь больным коронавирусом, живут на работе.
11:46   Свои люди. Руководителем Хатангского района Таймыра стал бывший глава Таймыра Сергей Батурин. 11:06   Норильск снова во власти циклона. Трасса Норильск - Алыкель парализована, аэропорт закрыт.
10:39   NordStar рекомендует использовать удалённые сервисы покупки авиабилетов и онлайн-регистрации. 10:38   В связи с массовым переводом норильчан на удалённую работу и учёбу «Единство» расширило цифровые каналы связи на 30%.

 23 марта 2020 
18:17   АО "НТЭК" проводит профилактические работы по предотвращению ситуаций по аварийному отключению Дудинки от электроэнергии. 17:14   Участникам досрочного ЕГЭ необходимо пройти перерегистрацию.
16:56   На Норильск надвигается очередной циклон. 16:46   Аварийный участок Комсомольской временно закрывается.
16:45   Горожан волнуют проблемы пассажирских перевозок в непогоду и организация социального центра питания в черте города. 15:26   Александр Усс: «Нельзя допустить резкого всплеска заболеваний, перегрузки системы здравоохранения. От всех нас требуются организованность, выдержка и общественная солидарность».
15:22   В Красноярском крае подтверждены 6 случаев коронавируса. В Норильске заболевших нет. 14:58   Несмотря на паузу в показах спектаклей, работа в театре не остановилась – труппа готовится к «космической» премьере в конце апреля.
14:55   Аэропорт Норильска на своих страницах в соцсетях опубликовал опровержение слухов о якобы грядущем закрытии. 14:36   Общественники поддерживают идею присвоения Норильску звания «Город трудовой доблести» и собирают подписи.
14:07   Стартовал приём заявок на городской конкурс соцпроектов социально ориентированных некоммерческих организаций «МЫ - НКО». 13:15   Городской центр культуры поддерживает краевую акцию «Лоскутовое Знамя Великой Победы».
12:03   На руднике «Комсомольский» открылся Операционный центр планирования и контроля горных работ. 11:25   «Русская платина» выходит из проекта «Арктик Палладий».

 22 марта 2020 
11:32   Проблемы со связью в Большом Норильске, возникшие вчера из-за обрыва кабеля, устранены

 20 марта 2020 
18:07   За 13-летний долг из пятикомнатной квартиры выселены двое норильчан. 17:49   Ближе к лету за порчу тёплых остановок придётся отвечать кошельком.
17:43   Отопительный сезон в Норильске 2019-2020 гг. проходит в штатном режиме. 17:33   NordStar принял участие в масштабных учениях по предупреждению распространения особо опасных инфекционных заболеваний.
17:32   Библиотеки Норильска позаботились о своих читателях на время вынужденного карантина, перестроив режим работы.




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