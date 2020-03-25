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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:43 Путин - о пандемии. Прямая онлайн-трансляция обращения президента страны Владимира Путина к россиянам состоится сегодня в 19.00 по норильскому времени.
17:25 «Заполярная Правда» проведёт прямую линию с руководителем территориального отдела минздрава края.
17:00 Норильск присоединился к краевой акции «Лоскутовое Знамя Великой Победы».
16:54 В крае открыта горячая линия для людей пожилого возраста и инвалидов по вопросам оказания помощи в период распространения коронавируса.
16:53 В Красноярском крае начали производить бытовые многоразовые маски для индивидуального использования.
16:32 КДЦ им. В. Высоцкого в период карантина активно общается со своими зрителями в режиме онлайн.
16:32 Циклон, который ожидается в Норильске сегодня ночью, будет непродолжительным.
15:39 МФЦ принимает только по предварительной записи.
15:22 Ещё у 4 жителей Красноярского края подтвердили коронавирус. В Норильске случаев заражения COVID-19 не зафиксировано.
15:04 ГЦК запускает в Instagram экспресс-викторину «Мозгатака».
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