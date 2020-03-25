Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43000

25 марта 2020, 16:54



В крае открыта горячая линия для людей пожилого возраста и инвалидов по вопросам оказания помощи в период распространения коронавируса.

Граждане могут обратиться за помощью по доставке товаров первой необходимости и медикаментов, а также по вопросам информирования населения по профилактике новой коронавирусной инфекции. «Все поступившие запросы о помощи будут переданы либо в комплексные центры социального обслуживания населения, либо в волонтёрские организации. Работа с пожилыми гражданами и инвалидами, которые уже состояли на социальном обслуживании, будет продолжена в усиленном режиме», - пояснила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова. Помимо приёма заявок о помощи специалисты проконсультируют граждан по вопросам предоставления установленных мер социальной поддержки. Бесплатный телефон горячей линии 8-800-200-82-42 работает ежедневно с 8.00 до 20.00, а в случае большого числа обращений может быть переведён на круглосуточный режим. Фото из открытых источников

Просмотров:93 В министерстве социальной политики Красноярского края организована работа горячей линии. Звонки принимаются по телефону 8-800-200-82-42.Граждане могут обратиться за помощью по доставке товаров первой необходимости и медикаментов, а также по вопросам информирования населения по профилактике новой коронавирусной инфекции.«Все поступившие запросы о помощи будут переданы либо в комплексные центры социального обслуживания населения, либо в волонтёрские организации. Работа с пожилыми гражданами и инвалидами, которые уже состояли на социальном обслуживании, будет продолжена в усиленном режиме», - пояснила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.Помимо приёма заявок о помощи специалисты проконсультируют граждан по вопросам предоставления установленных мер социальной поддержки.Бесплатный телефон горячей линии 8-800-200-82-42 работает ежедневно с 8.00 до 20.00, а в случае большого числа обращений может быть переведён на круглосуточный режим.Фото из открытых источников