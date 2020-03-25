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25 марта 2020, 17:00



Норильск присоединился к краевой акции «Лоскутовое Знамя Великой Победы».

⠀ Из Норильска в Красноярск отправлены 37 фрагментов Знамени Победы, изготовленных школьниками и представителями Городского центра культуры. На фрагментах знамён участники акции отразили символы Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. ⠀ В данной акции принимают участие все муниципальные образования Красноярского края. Из всех фрагментов знамен будет изготовлено единое «Лоскутовое Знамя Великой Победы», которое торжественно пронесут во время шествия колонны «Бессмертного полка» в рамках празднования 75-летия Победы в Красноярске. ⠀

Просмотров:91 Из Норильска в Красноярск отправлены 37 фрагментов Знамени Победы, изготовленных школьниками и представителями Городского центра культуры. На фрагментах знамён участники акции отразили символы Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.В данной акции принимают участие все муниципальные образования Красноярского края. Из всех фрагментов знамен будет изготовлено единое «Лоскутовое Знамя Великой Победы», которое торжественно пронесут во время шествия колонны «Бессмертного полка» в рамках празднования 75-летия Победы в Красноярске.