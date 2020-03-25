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25 марта 2020, 17:43



Путин - о пандемии. Прямая онлайн-трансляция обращения президента страны Владимира Путина к россиянам состоится сегодня в 19.00 по норильскому времени.

Глава государства уже отменил все мероприятия, которые были запланированы в рамках его визита в Санкт-Петербург и сейчас готовит текст выступления. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что необходимость в обращении была определена после многочасовых совещаний, которые Путин провёл в минувший вторник, 24 марта. Тем временем число заражённых коронавирусом в России достигло 658 человек. В Норильске случаев заражения не выявлено. Фото из открытых источников

Просмотров:99 Президент России Владимир Путин обратится к жителям страны в связи с ситуацией, которая сложилась на фоне распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Трансляция видеообращения начнётся в 15.00 по московскому времени.Глава государства уже отменил все мероприятия, которые были запланированы в рамках его визита в Санкт-Петербург и сейчас готовит текст выступления. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Представитель Кремля подчеркнул, что необходимость в обращении была определена после многочасовых совещаний, которые Путин провёл в минувший вторник, 24 марта.Тем временем число заражённых коронавирусом в России достигло 658 человек. В Норильске случаев заражения не выявлено.Фото из открытых источников