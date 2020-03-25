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25 марта 2020, 19:42



Норильск получит 3 тысячи тест-систем для выявления коронавируса. Оперативные меры по снижению рисков распространения коронавируса обсудили на селекторном совещании.

Один из моментов, на которые обратил внимание Александр Усс, – это усиление взаимодействия муниципалитетов с градообразующими предприятиями в части снижения рисков распространения коронавируса. Он подчеркнул важность данной меры. Мэр Норильска заметил, что на сегодня сотрудничество муниципалитета и «Норникеля» находится на очень высоком уровне. «Компания оказывает серьёзную финансовую и организационную поддержку в части дооборудования резервных мощностей медицинских учреждений и обеспечения персонала поликлиник и больниц специальными масками повышенного уровня защиты», - подчеркнул Ринат Ахметчин. Отметим, ранее губернатор края поручил главам районов принять меры по уменьшению количества выездов жителей за пределы муниципальных образований. Ринат Ахметчин доложил главе края, что с учётом специфики города Норильска рассматриваются технические и юридические аспекты ограничения доступа людей и транспортных средств на территорию города через аэропорт. При этом он обратил внимание, что в любом случае авиасообщение для медицинских целей и доставки жизненно важных грузов будет сохранено. Александр Усс дал поручение председателю правительства Красноярского края Юрию Лапшину в кратчайшие сроки проработать данный вопрос совместно с компанией «Норникель», авиакомпанией «Нордстар» и муниципалитетом. На совещании стало известно, что министерством здравоохранения Красноярского края на весь регион закупается 50 тысяч тест-систем для выявления коронавируса, из них 3 тысячи будет поставлено в Норильск. Тысяча поступит к концу недели, остальные две тысячи - до 10 апреля. Фото из открытых источников

Просмотров:601 Сегодня в режиме видеосовещания губернатор Красноярского края Александр Усс, его заместители и главы муниципалитетов обсудили сложившуюся ситуацию. Глава Норильска Ринат Ахметчин выступил с докладом, в ходе которого сообщил, какие профилактические меры приняты на территории, а также затронул вопросы, которые только предстоит рассмотреть. Напомним, сейчас в городе не зафиксировано случаев заболевания.Один из моментов, на которые обратил внимание Александр Усс, – это усиление взаимодействия муниципалитетов с градообразующими предприятиями в части снижения рисков распространения коронавируса. Он подчеркнул важность данной меры. Мэр Норильска заметил, что на сегодня сотрудничество муниципалитета и «Норникеля» находится на очень высоком уровне. «Компания оказывает серьёзную финансовую и организационную поддержку в части дооборудования резервных мощностей медицинских учреждений и обеспечения персонала поликлиник и больниц специальными масками повышенного уровня защиты», - подчеркнул Ринат Ахметчин.Отметим, ранее губернатор края поручил главам районов принять меры по уменьшению количества выездов жителей за пределы муниципальных образований. Ринат Ахметчин доложил главе края, что с учётом специфики города Норильска рассматриваются технические и юридические аспекты ограничения доступа людей и транспортных средств на территорию города через аэропорт. При этом он обратил внимание, что в любом случае авиасообщение для медицинских целей и доставки жизненно важных грузов будет сохранено. Александр Усс дал поручение председателю правительства Красноярского края Юрию Лапшину в кратчайшие сроки проработать данный вопрос совместно с компанией «Норникель», авиакомпанией «Нордстар» и муниципалитетом.На совещании стало известно, что министерством здравоохранения Красноярского края на весь регион закупается 50 тысяч тест-систем для выявления коронавируса, из них 3 тысячи будет поставлено в Норильск. Тысяча поступит к концу недели, остальные две тысячи - до 10 апреля.Фото из открытых источников