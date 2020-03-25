Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43005

25 марта 2020, 21:05



Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплат.

В связи с пандемией он выступил за перенос даты голосования по поправкам в Конституцию. Решение о новом дне будет принято позже после консультаций со специалистами. Для предотвращения распространения коронавируса неделя с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочей с сохранением заработной платы. Путин попросил россиян проявить дисциплину и ответственность, соблюдать все рекомендации врачей и "прежде всего, побыть дома". Президент также предложил выплачивать семьям с детьми, имеющим право на соцподдержку, - ежемесячно по 5 тысяч рублей дополнительно; с 30% до 15% снизить размер страховых взносов на сумму зарплат, превышающих МРОТ; приравнять к МРОТ пособие по безработице; в случае падения месячных доходов более чем на 30% гражданину предоставлять каникулы по потребительским и ипотечным кредитам; предоставить малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам на полгода, кроме НДС, и по страховым взносам и прочее. фото: kremlin.ru

Просмотров:262 Президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям страны на фоне распространения коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что государство должно работать на опережение, и главная цель - жизнь и здоровье граждан.В связи с пандемией он выступил за перенос даты голосования по поправкам в Конституцию. Решение о новом дне будет принято позже после консультаций со специалистами.Для предотвращения распространения коронавируса неделя с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочей с сохранением заработной платы.Путин попросил россиян проявить дисциплину и ответственность, соблюдать все рекомендации врачей и "прежде всего, побыть дома".Президент также предложил выплачивать семьям с детьми, имеющим право на соцподдержку, - ежемесячно по 5 тысяч рублей дополнительно; с 30% до 15% снизить размер страховых взносов на сумму зарплат, превышающих МРОТ;приравнять к МРОТ пособие по безработице; в случае падения месячных доходов более чем на 30% гражданину предоставлять каникулы по потребительским и ипотечным кредитам; предоставить малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам на полгода, кроме НДС, и по страховым взносам и прочее.фото: kremlin.ru