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26 марта 2020, 10:24

«Норникель» рассказал о предпринимаемых мерах для противодействия распространению коронавируса COVID-19.


Все производственные и бизнес-процессы «Норникеля» протекают в обычном режиме. Для защиты работников компании и предприятий группы «Норникель», для обеспечения непрерывности деятельности в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции создан оперативный штаб. В его состав вошли топ-менеджеры «Норникеля» во главе с Сергеем Барбашевым, первым вице-президентом – руководителем блока корпоративной безопасности. Задача штаба – обеспечение деятельности производства, снабжения, сбыта продукции компании, принятие необходимых мер по защите работников. Оперативные штабы созданы и на региональных площадках.
«Жизнь и здоровье сотрудников – главная ценность для компании, а создание благоприятных и безопасных условий труда - наш безусловный приоритет. Мы внимательно следим за ситуацией и готовы активно действовать вместе с федеральными и региональными властями для того, чтобы эффект от принимаемых мер был максимальным», - прокомментировал Сергей Барбашев.
Компания предприняла ряд первоочередных мер, которые позволят не только сохранить здоровье сотрудников, но и будут способствовать «снижению градуса» эпидемиологической обстановки в Москве и в регионах. Так, сотрудники московского офиса компании оперативно переведены на удалённую работу. Офисные работники на региональных площадках находятся в процессе перевода на удаленный режим. ИТ-службы «Норникеля» поэтапно обеспечивают сотрудников возможностями для бесперебойной работы. При этом оплата труда в период удаленной работы будет производиться в размере 100% оклада.
В регионах своего присутствия «Норникель» в партнёрстве с местными властями реализует мероприятия, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Для удовлетворения первоочередных потребностей учреждений здравоохранения в медицинской аппаратуре и препаратах компания выделила благотворительную помощь на сумму более 200 млн руб. В частности, предполагается закупка около 30 аппаратов ИВЛ.
Компания «Единство» (дочернее предприятие «Норникеля», которое эксплуатирует ВОЛС в НПР) бесплатно расширила для сотовых операторов Большого Норильска цифровые каналы связи (Новый Уренгой – Норильск) на 30% от текущей пропускной способности. Эта мера будет действовать на срок указа губернатора Красноярского края от 16 марта 2020 года № 54 «О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края».
Принято решение о продлении срока вахты для сотрудников Быстринского ГОК до 30 апреля. Таким образом, продолжительность вахты для работников, находящихся сейчас на ГОК, составит 45 дней.
Установлен 14-дневный период самоизоляции для сотрудников, прибывших из стран, где зафиксирован коронавирус из служебных и личных поездок/командировок.
Введён запрет на командировки за границу, деловые поездки по территории России ограничены.
Клиентам и партнёрам «Норникеля» рекомендовано воздержаться от посещения площадок компании и перевести общение в режим видео/аудио связи. Кроме того, все запланированные массовые мероприятия отменены или переведены в онлайн-режим.
Во всех подразделениях компании установлены тепловизоры (система дистанционного распознавания температуры человеческого тела), аппараты по дезинфекции рук, организован экспресс-осмотр сотрудников врачами. Усилены меры по санитарной обработке всех помещений. Организована круглосуточная горячая линия для сотрудников по вопросам принятых мер в связи с пандемией.
Мероприятия благотворительной программы «Мир новых возможностей» реализуются в скорректированном формате. Социальные предприниматели, получившие ссуды от «Норникеля» на развитие социального бизнеса, получат кредитные каникулы на шесть месяцев. График мероприятий социальных проектов грантополучателей корректируется, некоторые переходят в онлайн-формат, а масштабные события переносятся до улучшения социально-эпидемиологической обстановки.
Расширен функционал ситуационного центра «Норникеля». Центр в круглосуточном режиме принимает информацию о местоположении и жизненной ситуации сотрудников и оперативно оказывает помощь (в первую очередь это касается стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией).
Для сотрудников головного офиса, которым необходимо присутствие на рабочем месте, организована индивидуальная перевозка при помощи корпоративного сервиса такси.
На корпоративном портале компании создан раздел, где оперативно публикуется информация о предпринимаемых мерах в компании, телефоны горячих линий, инструкции по действиям.

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    Список новостей

 26 марта 2020 
11:44   Подведены итоги городского конкурса «Лучший по профессии в сфере ЖКХ». 11:01   Оперативная информация по коронавирусу в Красноярском крае на сегодняшнее утро.
10:24   «Норникель» рассказал о предпринимаемых мерах для противодействия распространению коронавируса COVID-19.

 25 марта 2020 
21:05   Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплат. 19:42   Норильск получит 3 тысячи тест-систем для выявления коронавируса. Оперативные меры по снижению рисков распространения коронавируса обсудили на селекторном совещании.
17:43   Путин - о пандемии. Прямая онлайн-трансляция обращения президента страны Владимира Путина к россиянам состоится сегодня в 19.00 по норильскому времени. 17:25   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию с руководителем территориального отдела минздрава края.
17:00   Норильск присоединился к краевой акции «Лоскутовое Знамя Великой Победы». 16:54   В крае открыта горячая линия для людей пожилого возраста и инвалидов по вопросам оказания помощи в период распространения коронавируса.
16:53   В Красноярском крае начали производить бытовые многоразовые маски для индивидуального использования. 16:32   КДЦ им. В. Высоцкого в период карантина активно общается со своими зрителями в режиме онлайн.
16:32   Циклон, который ожидается в Норильске сегодня ночью, будет непродолжительным. 15:39   МФЦ принимает только по предварительной записи.
15:22   Ещё у 4 жителей Красноярского края подтвердили коронавирус. В Норильске случаев заражения COVID-19 не зафиксировано. 15:04   ГЦК запускает в Instagram экспресс-викторину «Мозгатака».
13:10   Аквапарк, фитнес-клуб, игровая зона, кафе и рестораны в «Арене» закрылись на карантин. 12:56   Заслуженный артист России Сергей Ребрий указом президента России награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

 24 марта 2020 
17:23   Пенсионный фонд принимает посетителей по предварительной записи и в телефонном режиме. 17:18   Александр Усс проинспектировал работу центра гигиены и эпидемиологии Красноярского края, специалисты которого первично выявляют вирус COVID-19 у жителей.
16:43   Стартовал приём заявок на ежегодный всероссийский фестиваль-конкурс аудиовизуальных искусств «Полярная сова». 15:56   Ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет начнутся с 1 июля 2020 года.
15:03   Сегодня стартовал региональный этап конкурса «Учитель года Красноярского края – 2020». Впервые он проводится дистанционно. 15:02   Распространителей фейков о коронавирусе могут оштрафовать на три миллиона рублей.
14:55   Владимир Потанин пожертвовал миллиард рублей на поддержку некоммерческого сектора. 14:32   Местные депутаты обратятся к краевым коллегам с просьбой начать процедуру присвоения нашему городу особого статуса.
14:13   В Красноярске после коронавируса выздоровели трое человек. 14:04   Час Земли: 28 марта в Норильске отключат наружное освещение некоторых объектов.
13:54   В Дудинке подготовили специальный электронный справочник о жителях Таймыра и Норильска, которые стали участниками Великой Отечественной войны. 13:06   Ежемесячная выплата из средств материнского капитала составляет более 13 тысяч.
12:58   В эти минуты в администрации завершается заседание сессии Норильского городского Совета депутатов. 12:15   Сотрудники красноярской больницы скорой медицинской помощи, оказывающие помощь больным коронавирусом, живут на работе.
11:46   Свои люди. Руководителем Хатангского района Таймыра стал бывший глава Таймыра Сергей Батурин. 11:06   Норильск снова во власти циклона. Трасса Норильск - Алыкель парализована, аэропорт закрыт.
10:39   NordStar рекомендует использовать удалённые сервисы покупки авиабилетов и онлайн-регистрации. 10:38   В связи с массовым переводом норильчан на удалённую работу и учёбу «Единство» расширило цифровые каналы связи на 30%.

 23 марта 2020 
18:17   АО "НТЭК" проводит профилактические работы по предотвращению ситуаций по аварийному отключению Дудинки от электроэнергии. 17:14   Участникам досрочного ЕГЭ необходимо пройти перерегистрацию.
16:56   На Норильск надвигается очередной циклон. 16:46   Аварийный участок Комсомольской временно закрывается.
16:45   Горожан волнуют проблемы пассажирских перевозок в непогоду и организация социального центра питания в черте города. 15:26   Александр Усс: «Нельзя допустить резкого всплеска заболеваний, перегрузки системы здравоохранения. От всех нас требуются организованность, выдержка и общественная солидарность».
15:22   В Красноярском крае подтверждены 6 случаев коронавируса. В Норильске заболевших нет. 14:58   Несмотря на паузу в показах спектаклей, работа в театре не остановилась – труппа готовится к «космической» премьере в конце апреля.
14:55   Аэропорт Норильска на своих страницах в соцсетях опубликовал опровержение слухов о якобы грядущем закрытии. 14:36   Общественники поддерживают идею присвоения Норильску звания «Город трудовой доблести» и собирают подписи.
14:07   Стартовал приём заявок на городской конкурс соцпроектов социально ориентированных некоммерческих организаций «МЫ - НКО». 13:15   Городской центр культуры поддерживает краевую акцию «Лоскутовое Знамя Великой Победы».
12:03   На руднике «Комсомольский» открылся Операционный центр планирования и контроля горных работ. 11:25   «Русская платина» выходит из проекта «Арктик Палладий».

 22 марта 2020 
11:32   Проблемы со связью в Большом Норильске, возникшие вчера из-за обрыва кабеля, устранены




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