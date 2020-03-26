Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43006

26 марта 2020, 10:24



«Норникель» рассказал о предпринимаемых мерах для противодействия распространению коронавируса COVID-19.

«Жизнь и здоровье сотрудников – главная ценность для компании, а создание благоприятных и безопасных условий труда - наш безусловный приоритет. Мы внимательно следим за ситуацией и готовы активно действовать вместе с федеральными и региональными властями для того, чтобы эффект от принимаемых мер был максимальным», - прокомментировал Сергей Барбашев. Компания предприняла ряд первоочередных мер, которые позволят не только сохранить здоровье сотрудников, но и будут способствовать «снижению градуса» эпидемиологической обстановки в Москве и в регионах. Так, сотрудники московского офиса компании оперативно переведены на удалённую работу. Офисные работники на региональных площадках находятся в процессе перевода на удаленный режим. ИТ-службы «Норникеля» поэтапно обеспечивают сотрудников возможностями для бесперебойной работы. При этом оплата труда в период удаленной работы будет производиться в размере 100% оклада. В регионах своего присутствия «Норникель» в партнёрстве с местными властями реализует мероприятия, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Для удовлетворения первоочередных потребностей учреждений здравоохранения в медицинской аппаратуре и препаратах компания выделила благотворительную помощь на сумму более 200 млн руб. В частности, предполагается закупка около 30 аппаратов ИВЛ. Компания «Единство» (дочернее предприятие «Норникеля», которое эксплуатирует ВОЛС в НПР) бесплатно расширила для сотовых операторов Большого Норильска цифровые каналы связи (Новый Уренгой – Норильск) на 30% от текущей пропускной способности. Эта мера будет действовать на срок указа губернатора Красноярского края от 16 марта 2020 года № 54 «О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края». Принято решение о продлении срока вахты для сотрудников Быстринского ГОК до 30 апреля. Таким образом, продолжительность вахты для работников, находящихся сейчас на ГОК, составит 45 дней. Установлен 14-дневный период самоизоляции для сотрудников, прибывших из стран, где зафиксирован коронавирус из служебных и личных поездок/командировок. Введён запрет на командировки за границу, деловые поездки по территории России ограничены. Клиентам и партнёрам «Норникеля» рекомендовано воздержаться от посещения площадок компании и перевести общение в режим видео/аудио связи. Кроме того, все запланированные массовые мероприятия отменены или переведены в онлайн-режим. Во всех подразделениях компании установлены тепловизоры (система дистанционного распознавания температуры человеческого тела), аппараты по дезинфекции рук, организован экспресс-осмотр сотрудников врачами. Усилены меры по санитарной обработке всех помещений. Организована круглосуточная горячая линия для сотрудников по вопросам принятых мер в связи с пандемией. Мероприятия благотворительной программы «Мир новых возможностей» реализуются в скорректированном формате. Социальные предприниматели, получившие ссуды от «Норникеля» на развитие социального бизнеса, получат кредитные каникулы на шесть месяцев. График мероприятий социальных проектов грантополучателей корректируется, некоторые переходят в онлайн-формат, а масштабные события переносятся до улучшения социально-эпидемиологической обстановки. Расширен функционал ситуационного центра «Норникеля». Центр в круглосуточном режиме принимает информацию о местоположении и жизненной ситуации сотрудников и оперативно оказывает помощь (в первую очередь это касается стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией). Для сотрудников головного офиса, которым необходимо присутствие на рабочем месте, организована индивидуальная перевозка при помощи корпоративного сервиса такси. На корпоративном портале компании создан раздел, где оперативно публикуется информация о предпринимаемых мерах в компании, телефоны горячих линий, инструкции по действиям.

Просмотров:178 Все производственные и бизнес-процессы «Норникеля» протекают в обычном режиме. Для защиты работников компании и предприятий группы «Норникель», для обеспечения непрерывности деятельности в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции создан оперативный штаб. В его состав вошли топ-менеджеры «Норникеля» во главе с Сергеем Барбашевым, первым вице-президентом – руководителем блока корпоративной безопасности. Задача штаба – обеспечение деятельности производства, снабжения, сбыта продукции компании, принятие необходимых мер по защите работников. Оперативные штабы созданы и на региональных площадках.«Жизнь и здоровье сотрудников – главная ценность для компании, а создание благоприятных и безопасных условий труда - наш безусловный приоритет. Мы внимательно следим за ситуацией и готовы активно действовать вместе с федеральными и региональными властями для того, чтобы эффект от принимаемых мер был максимальным», - прокомментировал Сергей Барбашев.Компания предприняла ряд первоочередных мер, которые позволят не только сохранить здоровье сотрудников, но и будут способствовать «снижению градуса» эпидемиологической обстановки в Москве и в регионах. Так, сотрудники московского офиса компании оперативно переведены на удалённую работу. Офисные работники на региональных площадках находятся в процессе перевода на удаленный режим. ИТ-службы «Норникеля» поэтапно обеспечивают сотрудников возможностями для бесперебойной работы. При этом оплата труда в период удаленной работы будет производиться в размере 100% оклада.В регионах своего присутствия «Норникель» в партнёрстве с местными властями реализует мероприятия, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Для удовлетворения первоочередных потребностей учреждений здравоохранения в медицинской аппаратуре и препаратах компания выделила благотворительную помощь на сумму более 200 млн руб. В частности, предполагается закупка около 30 аппаратов ИВЛ.Компания «Единство» (дочернее предприятие «Норникеля», которое эксплуатирует ВОЛС в НПР) бесплатно расширила для сотовых операторов Большого Норильска цифровые каналы связи (Новый Уренгой – Норильск) на 30% от текущей пропускной способности. Эта мера будет действовать на срок указа губернатора Красноярского края от 16 марта 2020 года № 54 «О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края».Принято решение о продлении срока вахты для сотрудников Быстринского ГОК до 30 апреля. Таким образом, продолжительность вахты для работников, находящихся сейчас на ГОК, составит 45 дней.Установлен 14-дневный период самоизоляции для сотрудников, прибывших из стран, где зафиксирован коронавирус из служебных и личных поездок/командировок.Введён запрет на командировки за границу, деловые поездки по территории России ограничены.Клиентам и партнёрам «Норникеля» рекомендовано воздержаться от посещения площадок компании и перевести общение в режим видео/аудио связи. Кроме того, все запланированные массовые мероприятия отменены или переведены в онлайн-режим.Во всех подразделениях компании установлены тепловизоры (система дистанционного распознавания температуры человеческого тела), аппараты по дезинфекции рук, организован экспресс-осмотр сотрудников врачами. Усилены меры по санитарной обработке всех помещений. Организована круглосуточная горячая линия для сотрудников по вопросам принятых мер в связи с пандемией.Мероприятия благотворительной программы «Мир новых возможностей» реализуются в скорректированном формате. Социальные предприниматели, получившие ссуды от «Норникеля» на развитие социального бизнеса, получат кредитные каникулы на шесть месяцев. График мероприятий социальных проектов грантополучателей корректируется, некоторые переходят в онлайн-формат, а масштабные события переносятся до улучшения социально-эпидемиологической обстановки.Расширен функционал ситуационного центра «Норникеля». Центр в круглосуточном режиме принимает информацию о местоположении и жизненной ситуации сотрудников и оперативно оказывает помощь (в первую очередь это касается стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией).Для сотрудников головного офиса, которым необходимо присутствие на рабочем месте, организована индивидуальная перевозка при помощи корпоративного сервиса такси.На корпоративном портале компании создан раздел, где оперативно публикуется информация о предпринимаемых мерах в компании, телефоны горячих линий, инструкции по действиям.