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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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11:44 Подведены итоги городского конкурса «Лучший по профессии в сфере ЖКХ».
11:01 Оперативная информация по коронавирусу в Красноярском крае на сегодняшнее утро.
10:24 «Норникель» рассказал о предпринимаемых мерах для противодействия распространению коронавируса COVID-19.
21:05 Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплат.
19:42 Норильск получит 3 тысячи тест-систем для выявления коронавируса. Оперативные меры по снижению рисков распространения коронавируса обсудили на селекторном совещании.
17:43 Путин - о пандемии. Прямая онлайн-трансляция обращения президента страны Владимира Путина к россиянам состоится сегодня в 19.00 по норильскому времени.
17:25 «Заполярная Правда» проведёт прямую линию с руководителем территориального отдела минздрава края.
17:00 Норильск присоединился к краевой акции «Лоскутовое Знамя Великой Победы».
16:54 В крае открыта горячая линия для людей пожилого возраста и инвалидов по вопросам оказания помощи в период распространения коронавируса.
16:53 В Красноярском крае начали производить бытовые многоразовые маски для индивидуального использования.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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