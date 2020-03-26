Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43007

26 марта 2020, 11:01



Оперативная информация по коронавирусу в Красноярском крае на сегодняшнее утро.

«Всего, по состоянию на 9 часов 26 марта 2020 года, зарегистрировано пять случаев коронавирусной инфекции у жителей Красноярского края. Предварительный диагноз «коронавирусная инфекция? » установлен у семи человек, - говорится в официальном сообщении краевого Роспотребнадзора. - Ведётся работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. Обследованы 2 479 человек». Все случаи заболевания выявлены в Красноярске. Пациенты находятся в изолированных боксах. В Норильске случаев заражения коронавирусной инфекцией не зафиксировано. Информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работы служб и мер профилактики, можно получить круглосуточно на горячей линии по вопросам противодействия коронавирусной инфекции по телефону 8-800-100-56-53. «Всем гражданам старше 65 лет необходимо перейти в режим самоизоляции на дому. Необходимая амбулаторная медицинская помощь, включая выписку льготных лекарственных препаратов, организуется на дому поликлиниками по месту жительства», - сообщил минздрав края. Фото из открытых источников

Просмотров:221 Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю на территории края продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий. Под медицинским наблюдением на дому находятся 7 168 человек. Режим самоизоляции установлен для всех лиц сроком на 14 дней с момента пересечения границы Российской Федерации.«Всего, по состоянию на 9 часов 26 марта 2020 года, зарегистрировано пять случаев коронавирусной инфекции у жителей Красноярского края. Предварительный диагноз «коронавирусная инфекция? » установлен у семи человек, - говорится в официальном сообщении краевого Роспотребнадзора. - Ведётся работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. Обследованы 2 479 человек».Все случаи заболевания выявлены в Красноярске. Пациенты находятся в изолированных боксах. В Норильске случаев заражения коронавирусной инфекцией не зафиксировано.Информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работы служб и мер профилактики, можно получить круглосуточно на горячей линии по вопросам противодействия коронавирусной инфекции по телефону 8-800-100-56-53.«Всем гражданам старше 65 лет необходимо перейти в режим самоизоляции на дому. Необходимая амбулаторная медицинская помощь, включая выписку льготных лекарственных препаратов, организуется на дому поликлиниками по месту жительства», - сообщил минздрав края.Фото из открытых источников