Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43008

26 марта 2020, 11:44



Подведены итоги городского конкурса «Лучший по профессии в сфере ЖКХ».

Звание лучшего электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования присудили Арнольду Фёдорову из «Жилкомсервиса». Лучшим сварщиком стал представитель управляющей компании «Город» Сафа Агаджанов. Среди слесарей-монтажников сантехнических систем и оборудования победу одержал работник «Жилкомсервиса» Алексей Чурбанов. А лучший диспетчер аварийно-диспетчерской службы – Наталья Савченко – работает в «Нордсервисе». С полным списком призёров конкурса можно ознакомиться на сайте norilsk-city.ru. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:184 Он проходил в марте по четырём номинациям – определяли лучших электромонтёров, сварщиков, сантехников и диспетчеров. Конкурс проводился с целью выявления и поощрения работников жилищно-коммунального хозяйства, повышения значимости и престижа профессий сферы ЖКХ.Звание лучшего электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования присудили Арнольду Фёдорову из «Жилкомсервиса». Лучшим сварщиком стал представитель управляющей компании «Город» Сафа Агаджанов.Среди слесарей-монтажников сантехнических систем и оборудования победу одержал работник «Жилкомсервиса» Алексей Чурбанов. А лучший диспетчер аварийно-диспетчерской службы – Наталья Савченко – работает в «Нордсервисе».С полным списком призёров конкурса можно ознакомиться на сайте norilsk-city.ru.Фото Дениса Кожевникова