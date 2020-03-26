Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43009

26 марта 2020, 11:59



Продлен срок приёма заявок на конкурс Фонда президентских грантов.

В этой связи Фондом президентских грантов принято решение о переносе даты окончания приёма заявок на участие в текущем конкурсе с 31 марта на ближайший следующий рабочий день – 6 апреля 2020 года. Таким образом, Фонд президентских грантов завершит приём заявок на участие в конкурсе 6 апреля 2020 года в 23.30 по московскому времени. Продление на 6 дней приёма заявок не приведёт к изменению общих сроков проведения конкурса. Его итоги будут подведены до 15 июня 2020 года, как и планировалось ранее. Подробности можно узнать на официальном сайте президентскиегранты.рф.

Просмотров:195 Вчера президент Владимир Путин подписал Указ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в соответствии с которым с 30 марта по 3 апреля 2020 года в стране установлены нерабочие дни.В этой связи Фондом президентских грантов принято решение о переносе даты окончания приёма заявок на участие в текущем конкурсе с 31 марта на ближайший следующий рабочий день – 6 апреля 2020 года.Таким образом, Фонд президентских грантов завершит приём заявок на участие в конкурсе 6 апреля 2020 года в 23.30 по московскому времени.Продление на 6 дней приёма заявок не приведёт к изменению общих сроков проведения конкурса. Его итоги будут подведены до 15 июня 2020 года, как и планировалось ранее.Подробности можно узнать на официальном сайте президентскиегранты.рф.