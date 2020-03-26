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26 марта 2020, 13:28



Кремль опубликовал перечень, на кого указ о нерабочей неделе не будет распространяться.

- непрерывно действующих организаций; - медицинских и аптечных организаций; - организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; - организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; - организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. Федеральным органам государственной власти предписано определить численность федеральных госслужащих, которые будут обеспечивать с 30 марта по 3 апреля 2020 года функционирование этих органов. Органы госвласти субъектов РФ и органы местного самоуправления должны самостоятельно определить в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории Российской Федерации численность государственных и муниципальных служащих, которые будут обеспечивать с 30 марта по 3 апреля 2020 года функционирование этих органов. Кроме того, необходимую численность работников на этот период предстоит определить и организациям по производству и выпуску средств массовой информации. Фото из архива "Заполярной Правды"

Просмотров:710 Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении в стране с 30 марта по 3 апреля нерабочих дней с сохранением за работниками заработных плат. Пресс-служба Кремля опубликовала перечень, на кого указ о нерабочей неделе не будет распространяться. Согласно подписанному документу, указ не распространяется на работников:- непрерывно действующих организаций;- медицинских и аптечных организаций;- организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;- организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;- организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.Федеральным органам государственной власти предписано определить численность федеральных госслужащих, которые будут обеспечивать с 30 марта по 3 апреля 2020 года функционирование этих органов.Органы госвласти субъектов РФ и органы местного самоуправления должны самостоятельно определить в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории Российской Федерации численность государственных и муниципальных служащих, которые будут обеспечивать с 30 марта по 3 апреля 2020 года функционирование этих органов.Кроме того, необходимую численность работников на этот период предстоит определить и организациям по производству и выпуску средств массовой информации.Фото из архива "Заполярной Правды"