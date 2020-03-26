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26 марта 2020, 13:35



Новым прокурором Красноярского края стал Роман Тютюник.

Государственный советник юстиции третьего класса Роман Николаевич Тютюник в органах прокуратуры служит с 1999 года. Прошёл путь от следователя прокуратуры района до прокурора Республики Калмыкия. «Зарекомендовал себя квалифицированным, требовательным и профессионально подготовленным руководителем. Обладает большим практическим опытом и организаторскими способностями. В работе проявляет настойчивость и принципиальность», - отметил заместитель генерального прокурора Российской Федерации Николай Шишкин, представляя кандидата. В представленном слове Роман Тютюник заверил, что в случае утверждения его кандидатуры намерен работать с оптимизмом и желанием сделать жизнь каждого жителя края лучше. Парламентарии проголосовали за нового прокурора региона единогласно. Фото Вадима Кофмана

Просмотров:215 Сегодня его кандидатуру согласовали депутаты Законодательного собрания региона на очередной сессии.Государственный советник юстиции третьего класса Роман Николаевич Тютюник в органах прокуратуры служит с 1999 года. Прошёл путь от следователя прокуратуры района до прокурора Республики Калмыкия. «Зарекомендовал себя квалифицированным, требовательным и профессионально подготовленным руководителем. Обладает большим практическим опытом и организаторскими способностями. В работе проявляет настойчивость и принципиальность», - отметил заместитель генерального прокурора Российской Федерации Николай Шишкин, представляя кандидата.В представленном слове Роман Тютюник заверил, что в случае утверждения его кандидатуры намерен работать с оптимизмом и желанием сделать жизнь каждого жителя края лучше.Парламентарии проголосовали за нового прокурора региона единогласно.Фото Вадима Кофмана