Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43012

26 марта 2020, 13:41



Сбербанк вводит комиссию за все переводы между своими клиентами на сумму свыше 50 тысяч рублей в месяц.

Вместо оплаты комиссии можно будет купить подписку: за 99 рублей в месяц лимит бесплатных переводов будет увеличен до 100 тысяч, за 199 рублей в месяц деньги можно будет переводить бесплатно в любых количествах. Как пишет агентство «Прайм», новую комиссию начнут внедрять с апреля. Сначала она появится на Дальнем Востоке, а к июню её распространят на всю страну. Сбербанк вводит новую комиссию вместо «банковского роуминга» за переводы, который будет отменён в апреле. «Продукт не может быть абсолютно бесплатным», — пояснила Светлана Кирсанова. Размер новой комиссии совпадает с размером «банковского роуминга». «Банковский роуминг» — это комиссия за денежные переводы между клиентами одного банка из разных регионов России. В октябре 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал отменить «банковский роуминг». Соответствующий закон был принят уже через два месяца. Он должен вступить в силу в мае 2020 года. Фото из открытых источников

Просмотров:439 Комиссия будет касаться переводов как между разными регионами России, так и в пределах одного региона, пишут «Ведомости» со ссылкой на зампреда правления банка Светлану Кирсанову. Размер комиссии составит 1% от суммы, но не больше тысячи рублей.Вместо оплаты комиссии можно будет купить подписку: за 99 рублей в месяц лимит бесплатных переводов будет увеличен до 100 тысяч, за 199 рублей в месяц деньги можно будет переводить бесплатно в любых количествах.Как пишет агентство «Прайм», новую комиссию начнут внедрять с апреля. Сначала она появится на Дальнем Востоке, а к июню её распространят на всю страну.Сбербанк вводит новую комиссию вместо «банковского роуминга» за переводы, который будет отменён в апреле.«Продукт не может быть абсолютно бесплатным», — пояснила Светлана Кирсанова. Размер новой комиссии совпадает с размером «банковского роуминга».«Банковский роуминг» — это комиссия за денежные переводы между клиентами одного банка из разных регионов России. В октябре 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал отменить «банковский роуминг». Соответствующий закон был принят уже через два месяца. Он должен вступить в силу в мае 2020 года.Фото из открытых источников