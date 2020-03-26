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26 марта 2020, 14:30



Молодёжь края приглашают принять участие в экологическом конкурсе.

В этом году конкурсанты могут подать одну или несколько работ по 21 номинации в 5 основных темах: «Вода России», «Времена года», «Уникальные водные объекты России», «Добровольцы воды», «75-летие Победы в Великой Отечественной войне». Участниками конкурса могут стать все желающие в возрасте от 3 до 18 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте проекта разноцветныекапли.рф, заполнить анкету и загрузить конкурсные работы в личном кабинете. Заявки принимаются до 31 мая 2020 года. Всероссийский конкурс детских рисунков проводится Минприроды России с 2014 года в рамках программы «Вода России». Всего за время проведения конкурса ребята прислали более 50 тысяч работ. Фото из архива "Заполярной Правды"

Просмотров:137 Стартовал VII конкурс детского рисунка «Разноцветные капли» на тему бережного отношения к водным ресурсам. В составе жюри конкурса – министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.В этом году конкурсанты могут подать одну или несколько работ по 21 номинации в 5 основных темах: «Вода России», «Времена года», «Уникальные водные объекты России», «Добровольцы воды», «75-летие Победы в Великой Отечественной войне».Участниками конкурса могут стать все желающие в возрасте от 3 до 18 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте проекта разноцветныекапли.рф, заполнить анкету и загрузить конкурсные работы в личном кабинете. Заявки принимаются до 31 мая 2020 года.Всероссийский конкурс детских рисунков проводится Минприроды России с 2014 года в рамках программы «Вода России». Всего за время проведения конкурса ребята прислали более 50 тысяч работ.Фото из архива "Заполярной Правды"