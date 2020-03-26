Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43014

26 марта 2020, 14:30



Россия полностью закрывает авиасообщение с другими странами.

«Обеспечить прекращение с 00 ч. 00 мин. 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полётов, связанных с вывозом российских граждан на территорию Российской Федерации из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (в соответствии со списками граждан, сформированными МИД России), а также полётов, осуществляемых по отдельным решениям правительства Российской Федерации», — сказано в сообщении. К слову, МИД до 27 марта должен сформировать эти самые списки россиян, которым надо вернуться на родину. Правительство планирует оказать им поддержку во время пребывания за рубежом в случае, если они не могут своевременно вернуться. Добавим, о закрытии авиаперелётов внутри страны в распоряжении не сказано. Фото ria.ru

Просмотров:346 Кабинет министров России поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение. Решение принято по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.«Обеспечить прекращение с 00 ч. 00 мин. 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полётов, связанных с вывозом российских граждан на территорию Российской Федерации из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (в соответствии со списками граждан, сформированными МИД России), а также полётов, осуществляемых по отдельным решениям правительства Российской Федерации», — сказано в сообщении.К слову, МИД до 27 марта должен сформировать эти самые списки россиян, которым надо вернуться на родину. Правительство планирует оказать им поддержку во время пребывания за рубежом в случае, если они не могут своевременно вернуться.Добавим, о закрытии авиаперелётов внутри страны в распоряжении не сказано.Фото ria.ru