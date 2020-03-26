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26 марта 2020, 14:31



«Норникель» закупил медоборудование и лекарства для больниц Норильска и Дудинки на 84 млн рублей.

В регионах присутствия, в том числе в Красноярском крае, «Норникель» выделил благотворительную помощь на сумму более 200 млн рублей для удовлетворения первоочередных потребностей учреждений здравоохранения в медицинской аппаратуре и препаратах. В частности, предполагается закупка около 30 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Медикам Норильска и Дудинки направят медоборудование и лекарства более чем на 84 млн рублей, Мончегорска — на 75 млн рублей, Печенгского района — 42 млн рублей, Забайкальского края — более 28 млн рублей, сообщает newslab.ru. Для норильской горбольницы № 1 закупят пять аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), три передвижных рентгеновских аппарата, дефибрилляторы, ингаляторы, респираторы, термометры, защитные костюмы, медицинские маски, транспортные системы для забора биологического материала и многое другое — всего в перечне несколько десятков позиций. Таймырская межрайонная больница, расположенная в Дудинке, получит аппараты ИВЛ, аппараты для неинвазивной вентиляции лёгких, анализатор газов крови и целый список другого оборудования и лекарств. Оборудование и препараты, приобретённые на средства компании, будут использоваться для лечения всех без исключения жителей названных территорий. Фото из открытых источников

Просмотров:179 В связи с распространением COVID-19 компания «Норникель» приняла ряд мер для противодействия распространению болезни.В регионах присутствия, в том числе в Красноярском крае, «Норникель» выделил благотворительную помощь на сумму более 200 млн рублей для удовлетворения первоочередных потребностей учреждений здравоохранения в медицинской аппаратуре и препаратах. В частности, предполагается закупка около 30 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.Медикам Норильска и Дудинки направят медоборудование и лекарства более чем на 84 млн рублей, Мончегорска — на 75 млн рублей, Печенгского района — 42 млн рублей, Забайкальского края — более 28 млн рублей, сообщает newslab.ru.Для норильской горбольницы № 1 закупят пять аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), три передвижных рентгеновских аппарата, дефибрилляторы, ингаляторы, респираторы, термометры, защитные костюмы, медицинские маски, транспортные системы для забора биологического материала и многое другое — всего в перечне несколько десятков позиций. Таймырская межрайонная больница, расположенная в Дудинке, получит аппараты ИВЛ, аппараты для неинвазивной вентиляции лёгких, анализатор газов крови и целый список другого оборудования и лекарств.Оборудование и препараты, приобретённые на средства компании, будут использоваться для лечения всех без исключения жителей названных территорий.Фото из открытых источников