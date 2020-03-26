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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:20 «Олимпийцы» вернутся на Комсомольскую. АРН продолжает восстановление мозаичных панно.
17:19 В Красноярске подтвердились ещё три случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
17:06 Карантин продлён. В Норильском Заполярном театре драмы спектаклей не будет до 12 апреля включительно.
17:00 Молодые доктора, приехав трудиться на Север, теперь будут получать дополнительные выплаты.
16:55 Норильчанке грозит пят лет тюрьмы за махинацию с йоркширским терьером.
16:06 Следственный комитет создал группу для выявления в интернете фейков о коронавирусе.
15:34 В качестве минимальной базы для расчёта пособий по временной нетрудоспособности будет использоваться минимальный размер оплаты труда.
14:54 В аэропортах будут брать анализ у прилетающих из стран с коронавирусом.
14:31 Максимальный размер пособия по безработице увеличится почти в 1,5 раза.
14:31 «Норникель» закупил медоборудование и лекарства для больниц Норильска и Дудинки на 84 млн рублей.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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