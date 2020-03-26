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26 марта 2020, 14:31



Максимальный размер пособия по безработице увеличится почти в 1,5 раза.

«По поручению президента будет усилена поддержка граждан, вынужденно оставшихся без работы. Ранее максимальный размер пособия по безработице не дотягивал до уровня прожиточного минимума, равного минимальному размеру оплаты труда. В ближайшее время мы внесём необходимые изменения в нормативную базу, и граждане, оставшиеся без работы, смогут получать до 12 130 рублей», – сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Максимальная величина пособия для граждан предпенсионного возраста (граждане в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) также составит 12 130 рублей. Ранее максимальный размер этого пособия составлял 11 280 рублей. Новый порядок выплат начнёт действовать уже в апреле. Фото rosmintrud.ru

Просмотров:181 Ранее он составлял 8 тыс. рублей, в апреле он будет увеличен до уровня минимального размера оплаты труда - до 12 130 рублей.«По поручению президента будет усилена поддержка граждан, вынужденно оставшихся без работы. Ранее максимальный размер пособия по безработице не дотягивал до уровня прожиточного минимума, равного минимальному размеру оплаты труда. В ближайшее время мы внесём необходимые изменения в нормативную базу, и граждане, оставшиеся без работы, смогут получать до 12 130 рублей», – сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.Максимальная величина пособия для граждан предпенсионного возраста (граждане в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) также составит 12 130 рублей. Ранее максимальный размер этого пособия составлял 11 280 рублей.Новый порядок выплат начнёт действовать уже в апреле.Фото rosmintrud.ru