Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43017

26 марта 2020, 14:54



В аэропортах будут брать анализ у прилетающих из стран с коронавирусом.

Все пассажиры, прилетающие в Россию из стран со случаями COVID-19, с сегодняшнего дня будут сдавать в аэропортах анализ на выявление коронавируса и получать постановление главного государственного санитарного врача о нахождении дома в режиме изоляции 14 дней со дня возвращения, сообщает РИА «Новости». Такое поручение сделано по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. «Минтрансу России, Росавиации совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ во взаимодействии с Роспотребнадзором организовать в аэропортах с 26 марта 2020 года досмотр всех граждан, прибывающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, включая их термометрию, забор материала на выявление новой коронавирусной инфекции с одновременной выдачей таким гражданам постановления Главного государственного санитарного врача о нахождении на дому в режиме изоляции на срок 14 дней со дня возвращения в РФ», - говорится в сообщении кабмина. Сведения о прибывших гражданах, подлежащих изоляции, должны направляться в медицинские организации, к которым указанные граждане прикреплены, в целях динамического наблюдения за ними, соответствующим образом организовав деятельность данных медицинских организаций. Фото ria.ru

Просмотров:268 Все пассажиры, прилетающие в Россию из стран со случаями COVID-19, с сегодняшнего дня будут сдавать в аэропортах анализ на выявление коронавируса и получать постановление главного государственного санитарного врача о нахождении дома в режиме изоляции 14 дней со дня возвращения, сообщает РИА «Новости».Такое поручение сделано по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.«Минтрансу России, Росавиации совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ во взаимодействии с Роспотребнадзором организовать в аэропортах с 26 марта 2020 года досмотр всех граждан, прибывающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, включая их термометрию, забор материала на выявление новой коронавирусной инфекции с одновременной выдачей таким гражданам постановления Главного государственного санитарного врача о нахождении на дому в режиме изоляции на срок 14 дней со дня возвращения в РФ», - говорится в сообщении кабмина.Сведения о прибывших гражданах, подлежащих изоляции, должны направляться в медицинские организации, к которым указанные граждане прикреплены, в целях динамического наблюдения за ними, соответствующим образом организовав деятельность данных медицинских организаций.Фото ria.ru