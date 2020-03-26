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26 марта 2020, 15:34

В качестве минимальной базы для расчёта пособий по временной нетрудоспособности будет использоваться минимальный размер оплаты труда.


Как сообщает Минтруд, улучшение условий оплаты больничных листов может затронуть 2,3 млн человек. Для осуществления выплат в повышенном размере из бюджета дополнительно потребуется около 7 млрд рублей.
«По поручению президента будет изменена база для расчёта оплаты больничных листов. Будет установлена минимальная планка для расчёта – не ниже МРОТ (12 130 рублей). Это позволит защитить права граждан, имеющих невысокую зарплату или небольшой стаж работы», - пояснил Министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Сейчас пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из средней заработной платы и стажа застрахованного. Граждане, которые имеют стаж 8 и более лет получают 100% от среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет – 80% от среднего заработка, а граждане, имеющие до 5 лет стажа работы, – 60% от среднего заработка. При этом максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2020 году составляет 69 961, 65 рубля в среднем за месяц при страховом стаже 8 и более лет.
С учётом этих правил для 2,3 млн работающих россиян при расчёте оплаты больничных листов использовалась сумма меньше минимального размера оплаты, который равен прожиточному минимуму трудоспособного населения.
Новый порядок расчёта выплат будет применяться уже с апреля 2020 года.
Фото из открытых источников
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