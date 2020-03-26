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26 марта 2020, 16:06



Следственный комитет создал группу для выявления в интернете фейков о коронавирусе.

«По решению председателя СК РФ Александра Бастрыкина в ведомстве создана рабочая группа по предупреждению распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в России», - сказала она. Рабочая группа будет выявлять в интернете в целом и мессенджерах в частности «ложную информацию о количестве заболевших коронавирусом в России», а также «иных недостоверных сведений, способствующих паническим настроениям». «В соответствии с действующим законодательством будет даваться уголовно-правовая оценка таким фактам», - подчеркнула Петренко.

Просмотров:170 Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, сообщает РИА «Новости».«По решению председателя СК РФ Александра Бастрыкина в ведомстве создана рабочая группа по предупреждению распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в России», - сказала она.Рабочая группа будет выявлять в интернете в целом и мессенджерах в частности «ложную информацию о количестве заболевших коронавирусом в России», а также «иных недостоверных сведений, способствующих паническим настроениям».«В соответствии с действующим законодательством будет даваться уголовно-правовая оценка таким фактам», - подчеркнула Петренко.