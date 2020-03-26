Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43020

26 марта 2020, 16:55



Норильчанке грозит пят лет тюрьмы за махинацию с йоркширским терьером.

Норильские полицейские направили в суд уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы по факту мошенничества при продаже щенка породы йоркширский терьер. Девушка разместила на одном из сайтов объявление о продаже породистых собачек по 30 тысяч рублей. Когда к ней обратилась покупательница, злоумышленница сообщила, что в ближайшее время щенка привезут из Красноярска в Норильск, а пока нужно сделать предоплату и оплатить транспортные расходы, итого 18,5 тыс. рублей. Ничего не подозревающая покупательница перечислила нужную сумму, но пёсика так и не получила. Продавец перестала выходить на связь. Обманутой женщине ничего не оставалось, как обратиться в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую, завели на неё уголовное дело по статье УК «Мошенничество». Расследование завершено, материалы направлены в суд. Фото с сайта норильск.24.мвд.рф

Просмотров:158 Норильские полицейские направили в суд уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы по факту мошенничества при продаже щенка породы йоркширский терьер.Девушка разместила на одном из сайтов объявление о продаже породистых собачек по 30 тысяч рублей. Когда к ней обратилась покупательница, злоумышленница сообщила, что в ближайшее время щенка привезут из Красноярска в Норильск, а пока нужно сделать предоплату и оплатить транспортные расходы, итого 18,5 тыс. рублей. Ничего не подозревающая покупательница перечислила нужную сумму, но пёсика так и не получила. Продавец перестала выходить на связь.Обманутой женщине ничего не оставалось, как обратиться в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую, завели на неё уголовное дело по статье УК «Мошенничество». Расследование завершено, материалы направлены в суд.Фото с сайта норильск.24.мвд.рф