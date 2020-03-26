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26 марта 2020, 17:00



Молодые доктора, приехав трудиться на Север, теперь будут получать дополнительные выплаты.

Отныне медработники, которые приехали работать в сельские территории либо небольшие города края, будут получать дифференцированный размер выплат. Ранее право на разовые выплаты в 1 млн и 500 тысяч рублей имели только врачи и фельдшеры, прибывшие на работу в сельские населённые пункты, посёлки либо города с населением до 50 тысяч человек. Было и ограничение по возрасту (до 50 лет) для участников программ «Земский врач» и «Земский фельдшер», которые имели такое право. Теперь это возрастное ограничение снято. Согласно новому законопроекту, действие которого распространится на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, к этим выплатам добавятся и другие. Так, выплаты врачам и фельдшерам, прибывшим на работу в сельские населённые пункты, рабочие посёлки, посёлки городского типа, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, Арктической зоне Российской Федерации, составят 2 и 1 млн рублей соответственно. По 1,5 миллиона рублей и 750 тысяч рублей получат врачи и фельдшеры, приехавшие работать в удалённые и труднодоступные территории края. Перечень таких территорий утверждается правительством региона. Выплачиваться средства будут из краевого и федерального бюджетов. Кроме того, по поручению губернатора Красноярского края в число получателей включили врачей, приехавших на работу в межрайонные центры в Ачинске, Канске, Лесосибирске, Минусинске и Норильске. Выплату из краевого бюджета в 1 млн рублей, увеличенную на размер районного коэффициента, получат те, кто трудоустраивается впервые после окончания обучения по образовательной программе высшего медицинского образования либо переезжает в наш край из другого региона России, сообщила пресс-служба регионального парламента. Фото из архива "Заполярной Правды"

Просмотров:110 Сегодня депутаты Законодательного собрания Красноярского края приняли сразу в двух чтениях изменения в закон «О единовременных компенсационных выплатах отдельным категориям медицинских работников».Отныне медработники, которые приехали работать в сельские территории либо небольшие города края, будут получать дифференцированный размер выплат. Ранее право на разовые выплаты в 1 млн и 500 тысяч рублей имели только врачи и фельдшеры, прибывшие на работу в сельские населённые пункты, посёлки либо города с населением до 50 тысяч человек. Было и ограничение по возрасту (до 50 лет) для участников программ «Земский врач» и «Земский фельдшер», которые имели такое право. Теперь это возрастное ограничение снято.Согласно новому законопроекту, действие которого распространится на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, к этим выплатам добавятся и другие.Так, выплаты врачам и фельдшерам, прибывшим на работу в сельские населённые пункты, рабочие посёлки, посёлки городского типа, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, Арктической зоне Российской Федерации, составят 2 и 1 млн рублей соответственно.По 1,5 миллиона рублей и 750 тысяч рублей получат врачи и фельдшеры, приехавшие работать в удалённые и труднодоступные территории края. Перечень таких территорий утверждается правительством региона.Выплачиваться средства будут из краевого и федерального бюджетов.Кроме того, по поручению губернатора Красноярского края в число получателей включили врачей, приехавших на работу в межрайонные центры в Ачинске, Канске, Лесосибирске, Минусинске и Норильске. Выплату из краевого бюджета в 1 млн рублей, увеличенную на размер районного коэффициента, получат те, кто трудоустраивается впервые после окончания обучения по образовательной программе высшего медицинского образования либо переезжает в наш край из другого региона России, сообщила пресс-служба регионального парламента.Фото из архива "Заполярной Правды"