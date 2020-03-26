Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/43022
26 марта 2020, 17:06

Карантин продлён. В Норильском Заполярном театре драмы спектаклей не будет до 12 апреля включительно.


Наравне со спектаклями отменяются все мероприятия, запланированные на этот период. Так, концерты оркестра духовых инструментов «Брасс-Банда», запланированные на 4 апреля, тоже не состоятся. Они перенесены ориентировочно на 17 мая, время то же – 17 и 20 часов. Уже купленные билеты будут действительны.
Вернуть билеты на спектакли и концерты можно по месту их приобретения в 100% объёме.
Телефон кассы театра 22-68-69. Режим работы: среда-пятница с 14.00 до 20.00, суббота – воскресенье с 11.00 до 20.00. Если билеты куплены онлайн, то необходимо обратиться в службу поддержки support@radario.co, +7 800-555-36-05 (c 7.00 до 23.00 по Мск).
Онлайн-спектакли Норильского драмтеатра можно посмотреть на сайте online-scene.com.

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    Список новостей

 26 марта 2020 
17:20   «Олимпийцы» вернутся на Комсомольскую. АРН продолжает восстановление мозаичных панно. 17:19   В Красноярске подтвердились ещё три случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
17:06   Карантин продлён. В Норильском Заполярном театре драмы спектаклей не будет до 12 апреля включительно. 17:00   Молодые доктора, приехав трудиться на Север, теперь будут получать дополнительные выплаты.
16:55   Норильчанке грозит пят лет тюрьмы за махинацию с йоркширским терьером. 16:06   Следственный комитет создал группу для выявления в интернете фейков о коронавирусе.
15:34   В качестве минимальной базы для расчёта пособий по временной нетрудоспособности будет использоваться минимальный размер оплаты труда. 14:54   В аэропортах будут брать анализ у прилетающих из стран с коронавирусом.
14:31   Максимальный размер пособия по безработице увеличится почти в 1,5 раза. 14:31   «Норникель» закупил медоборудование и лекарства для больниц Норильска и Дудинки на 84 млн рублей.
14:30   Россия полностью закрывает авиасообщение с другими странами. 14:30   Молодёжь края приглашают принять участие в экологическом конкурсе.
13:41   Сбербанк вводит комиссию за все переводы между своими клиентами на сумму свыше 50 тысяч рублей в месяц. 13:35   Новым прокурором Красноярского края стал Роман Тютюник.
13:28   Кремль опубликовал перечень, на кого указ о нерабочей неделе не будет распространяться. 11:59   Продлен срок приёма заявок на конкурс Фонда президентских грантов.
11:44   Подведены итоги городского конкурса «Лучший по профессии в сфере ЖКХ». 11:01   Оперативная информация по коронавирусу в Красноярском крае на сегодняшнее утро.
10:24   «Норникель» рассказал о предпринимаемых мерах для противодействия распространению коронавируса COVID-19.

 25 марта 2020 
21:05   Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплат. 19:42   Норильск получит 3 тысячи тест-систем для выявления коронавируса. Оперативные меры по снижению рисков распространения коронавируса обсудили на селекторном совещании.
17:43   Путин - о пандемии. Прямая онлайн-трансляция обращения президента страны Владимира Путина к россиянам состоится сегодня в 19.00 по норильскому времени. 17:25   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию с руководителем территориального отдела минздрава края.
17:00   Норильск присоединился к краевой акции «Лоскутовое Знамя Великой Победы». 16:54   В крае открыта горячая линия для людей пожилого возраста и инвалидов по вопросам оказания помощи в период распространения коронавируса.
16:53   В Красноярском крае начали производить бытовые многоразовые маски для индивидуального использования. 16:32   КДЦ им. В. Высоцкого в период карантина активно общается со своими зрителями в режиме онлайн.
16:32   Циклон, который ожидается в Норильске сегодня ночью, будет непродолжительным. 15:39   МФЦ принимает только по предварительной записи.
15:22   Ещё у 4 жителей Красноярского края подтвердили коронавирус. В Норильске случаев заражения COVID-19 не зафиксировано. 15:04   ГЦК запускает в Instagram экспресс-викторину «Мозгатака».
13:10   Аквапарк, фитнес-клуб, игровая зона, кафе и рестораны в «Арене» закрылись на карантин. 12:56   Заслуженный артист России Сергей Ребрий указом президента России награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

 24 марта 2020 
17:23   Пенсионный фонд принимает посетителей по предварительной записи и в телефонном режиме. 17:18   Александр Усс проинспектировал работу центра гигиены и эпидемиологии Красноярского края, специалисты которого первично выявляют вирус COVID-19 у жителей.
16:43   Стартовал приём заявок на ежегодный всероссийский фестиваль-конкурс аудиовизуальных искусств «Полярная сова». 15:56   Ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет начнутся с 1 июля 2020 года.
15:03   Сегодня стартовал региональный этап конкурса «Учитель года Красноярского края – 2020». Впервые он проводится дистанционно. 15:02   Распространителей фейков о коронавирусе могут оштрафовать на три миллиона рублей.
14:55   Владимир Потанин пожертвовал миллиард рублей на поддержку некоммерческого сектора. 14:32   Местные депутаты обратятся к краевым коллегам с просьбой начать процедуру присвоения нашему городу особого статуса.
14:13   В Красноярске после коронавируса выздоровели трое человек. 14:04   Час Земли: 28 марта в Норильске отключат наружное освещение некоторых объектов.
13:54   В Дудинке подготовили специальный электронный справочник о жителях Таймыра и Норильска, которые стали участниками Великой Отечественной войны. 13:06   Ежемесячная выплата из средств материнского капитала составляет более 13 тысяч.
12:58   В эти минуты в администрации завершается заседание сессии Норильского городского Совета депутатов. 12:15   Сотрудники красноярской больницы скорой медицинской помощи, оказывающие помощь больным коронавирусом, живут на работе.
11:46   Свои люди. Руководителем Хатангского района Таймыра стал бывший глава Таймыра Сергей Батурин. 11:06   Норильск снова во власти циклона. Трасса Норильск - Алыкель парализована, аэропорт закрыт.
10:39   NordStar рекомендует использовать удалённые сервисы покупки авиабилетов и онлайн-регистрации.




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