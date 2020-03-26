Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43022

26 марта 2020, 17:06



Карантин продлён. В Норильском Заполярном театре драмы спектаклей не будет до 12 апреля включительно.

Вернуть билеты на спектакли и концерты можно по месту их приобретения в 100% объёме. Телефон кассы театра 22-68-69. Режим работы: среда-пятница с 14.00 до 20.00, суббота – воскресенье с 11.00 до 20.00. Если билеты куплены онлайн, то необходимо обратиться в службу поддержки support@radario.co, +7 800-555-36-05 (c 7.00 до 23.00 по Мск). Онлайн-спектакли Норильского драмтеатра можно посмотреть на сайте online-scene.com.

Просмотров:207 Наравне со спектаклями отменяются все мероприятия, запланированные на этот период. Так, концерты оркестра духовых инструментов «Брасс-Банда», запланированные на 4 апреля, тоже не состоятся. Они перенесены ориентировочно на 17 мая, время то же – 17 и 20 часов. Уже купленные билеты будут действительны.Вернуть билеты на спектакли и концерты можно по месту их приобретения в 100% объёме.Телефон кассы театра 22-68-69. Режим работы: среда-пятница с 14.00 до 20.00, суббота – воскресенье с 11.00 до 20.00. Если билеты куплены онлайн, то необходимо обратиться в службу поддержки support@radario.co, +7 800-555-36-05 (c 7.00 до 23.00 по Мск).Онлайн-спектакли Норильского драмтеатра можно посмотреть на сайте online-scene.com.