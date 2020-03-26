Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43023

26 марта 2020, 17:19



В Красноярске подтвердились ещё три случая коронавирусной инфекции COVID-2019.

По состоянию на 26 марта 2020 года в Норильске случаев заражения коронавирусной инфекцией не зафиксировано. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:166 По данным на 15.30, за прошедшие сутки в установленном порядке лабораторно подтверждены три случая коронавирусной инфекции из близкого круга контактов ранее заболевшего пациента, вернувшегося из Австрии. Таким образом, в регионе зарегистрировано всего восемь лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 у жителей Красноярского края. Сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону. Состояние заболевших удовлетворительное. Все находятся в полной изоляции.По состоянию на 26 марта 2020 года в Норильске случаев заражения коронавирусной инфекцией не зафиксировано.Фото Владимира Макушкина