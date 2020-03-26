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26 марта 2020, 17:20



«Олимпийцы» вернутся на Комсомольскую. АРН продолжает восстановление мозаичных панно.

Летом 2018 года команда художников под кураторством Павла занималась реконструкцией самой разрушенной мозаики - «Космос» (ул. Комсомольская, 45а). Прошлым летом реконструировали ещё два панно – «Металлурги» (ул. Комсомольская, 43а) и «Строители» (ул. Комсомольская, 47а). В этом году предстоит не отреставрировать разрушенное панно, а создать его с нуля. В 2012 году мозаика «Олимпийцы» была демонтирована с торца Комсомольской, 49, из-за неудовлетворительного состояния и готовящегося ремонта фасада. «Как и прежде, работы будут выполнены в технике классической монументально-декоративной живописи в стиле мозаичной росписи силикатными красками. Восстановить мозаики в первоначальной технике невозможно. При их создании, в семидесятых годах, использовались некачественные материалы. К примеру, обычная кафельная плитка и стекло, - отмечают в АРН. - Реставрация мозаичных панно - один из проектов мастер-плана Норильска. Итогом трёхгодичной работы станет воссозданный исторический вид Комсомольской улицы, а гостевой маршрут по городским достопримечательностям пополнится новыми остановками». Фото предоставлено Агентством развития Норильска

Просмотров:87 Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель» и администрации города продолжает восстановление мозаичных панно на торцах домов на улице Комсомольской. Работы на фасадах проводит художник Павел Юдин, преподаватель кафедры монументальной живописи Московской государственной художественно–промышленной академии имени С. Г. Строганова.Летом 2018 года команда художников под кураторством Павла занималась реконструкцией самой разрушенной мозаики - «Космос» (ул. Комсомольская, 45а). Прошлым летом реконструировали ещё два панно – «Металлурги» (ул. Комсомольская, 43а) и «Строители» (ул. Комсомольская, 47а).В этом году предстоит не отреставрировать разрушенное панно, а создать его с нуля. В 2012 году мозаика «Олимпийцы» была демонтирована с торца Комсомольской, 49, из-за неудовлетворительного состояния и готовящегося ремонта фасада.«Как и прежде, работы будут выполнены в технике классической монументально-декоративной живописи в стиле мозаичной росписи силикатными красками. Восстановить мозаики в первоначальной технике невозможно. При их создании, в семидесятых годах, использовались некачественные материалы. К примеру, обычная кафельная плитка и стекло, - отмечают в АРН. - Реставрация мозаичных панно - один из проектов мастер-плана Норильска. Итогом трёхгодичной работы станет воссозданный исторический вид Комсомольской улицы, а гостевой маршрут по городским достопримечательностям пополнится новыми остановками».Фото предоставлено Агентством развития Норильска