Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/43024
26 марта 2020, 17:20

«Олимпийцы» вернутся на Комсомольскую. АРН продолжает восстановление мозаичных панно.


Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель» и администрации города продолжает восстановление мозаичных панно на торцах домов на улице Комсомольской. Работы на фасадах проводит художник Павел Юдин, преподаватель кафедры монументальной живописи Московской государственной художественно–промышленной академии имени С. Г. Строганова.
Летом 2018 года команда художников под кураторством Павла занималась реконструкцией самой разрушенной мозаики - «Космос» (ул. Комсомольская, 45а). Прошлым летом реконструировали ещё два панно – «Металлурги» (ул. Комсомольская, 43а) и «Строители» (ул. Комсомольская, 47а).
В этом году предстоит не отреставрировать разрушенное панно, а создать его с нуля. В 2012 году мозаика «Олимпийцы» была демонтирована с торца Комсомольской, 49, из-за неудовлетворительного состояния и готовящегося ремонта фасада.
«Как и прежде, работы будут выполнены в технике классической монументально-декоративной живописи в стиле мозаичной росписи силикатными красками. Восстановить мозаики в первоначальной технике невозможно. При их создании, в семидесятых годах, использовались некачественные материалы. К примеру, обычная кафельная плитка и стекло, - отмечают в АРН. - Реставрация мозаичных панно - один из проектов мастер-плана Норильска. Итогом трёхгодичной работы станет воссозданный исторический вид Комсомольской улицы, а гостевой маршрут по городским достопримечательностям пополнится новыми остановками».
Фото предоставлено Агентством развития Норильска
Просмотров:87
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 26 марта 2020 
17:20   «Олимпийцы» вернутся на Комсомольскую. АРН продолжает восстановление мозаичных панно. 17:19   В Красноярске подтвердились ещё три случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
17:06   Карантин продлён. В Норильском Заполярном театре драмы спектаклей не будет до 12 апреля включительно. 17:00   Молодые доктора, приехав трудиться на Север, теперь будут получать дополнительные выплаты.
16:55   Норильчанке грозит пят лет тюрьмы за махинацию с йоркширским терьером. 16:06   Следственный комитет создал группу для выявления в интернете фейков о коронавирусе.
15:34   В качестве минимальной базы для расчёта пособий по временной нетрудоспособности будет использоваться минимальный размер оплаты труда. 14:54   В аэропортах будут брать анализ у прилетающих из стран с коронавирусом.
14:31   Максимальный размер пособия по безработице увеличится почти в 1,5 раза. 14:31   «Норникель» закупил медоборудование и лекарства для больниц Норильска и Дудинки на 84 млн рублей.
14:30   Россия полностью закрывает авиасообщение с другими странами. 14:30   Молодёжь края приглашают принять участие в экологическом конкурсе.
13:41   Сбербанк вводит комиссию за все переводы между своими клиентами на сумму свыше 50 тысяч рублей в месяц. 13:35   Новым прокурором Красноярского края стал Роман Тютюник.
13:28   Кремль опубликовал перечень, на кого указ о нерабочей неделе не будет распространяться. 11:59   Продлен срок приёма заявок на конкурс Фонда президентских грантов.
11:44   Подведены итоги городского конкурса «Лучший по профессии в сфере ЖКХ». 11:01   Оперативная информация по коронавирусу в Красноярском крае на сегодняшнее утро.
10:24   «Норникель» рассказал о предпринимаемых мерах для противодействия распространению коронавируса COVID-19.

 25 марта 2020 
21:05   Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплат. 19:42   Норильск получит 3 тысячи тест-систем для выявления коронавируса. Оперативные меры по снижению рисков распространения коронавируса обсудили на селекторном совещании.
17:43   Путин - о пандемии. Прямая онлайн-трансляция обращения президента страны Владимира Путина к россиянам состоится сегодня в 19.00 по норильскому времени. 17:25   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию с руководителем территориального отдела минздрава края.
17:00   Норильск присоединился к краевой акции «Лоскутовое Знамя Великой Победы». 16:54   В крае открыта горячая линия для людей пожилого возраста и инвалидов по вопросам оказания помощи в период распространения коронавируса.
16:53   В Красноярском крае начали производить бытовые многоразовые маски для индивидуального использования. 16:32   КДЦ им. В. Высоцкого в период карантина активно общается со своими зрителями в режиме онлайн.
16:32   Циклон, который ожидается в Норильске сегодня ночью, будет непродолжительным. 15:39   МФЦ принимает только по предварительной записи.
15:22   Ещё у 4 жителей Красноярского края подтвердили коронавирус. В Норильске случаев заражения COVID-19 не зафиксировано. 15:04   ГЦК запускает в Instagram экспресс-викторину «Мозгатака».
13:10   Аквапарк, фитнес-клуб, игровая зона, кафе и рестораны в «Арене» закрылись на карантин. 12:56   Заслуженный артист России Сергей Ребрий указом президента России награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

 24 марта 2020 
17:23   Пенсионный фонд принимает посетителей по предварительной записи и в телефонном режиме. 17:18   Александр Усс проинспектировал работу центра гигиены и эпидемиологии Красноярского края, специалисты которого первично выявляют вирус COVID-19 у жителей.
16:43   Стартовал приём заявок на ежегодный всероссийский фестиваль-конкурс аудиовизуальных искусств «Полярная сова». 15:56   Ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет начнутся с 1 июля 2020 года.
15:03   Сегодня стартовал региональный этап конкурса «Учитель года Красноярского края – 2020». Впервые он проводится дистанционно. 15:02   Распространителей фейков о коронавирусе могут оштрафовать на три миллиона рублей.
14:55   Владимир Потанин пожертвовал миллиард рублей на поддержку некоммерческого сектора. 14:32   Местные депутаты обратятся к краевым коллегам с просьбой начать процедуру присвоения нашему городу особого статуса.
14:13   В Красноярске после коронавируса выздоровели трое человек. 14:04   Час Земли: 28 марта в Норильске отключат наружное освещение некоторых объектов.
13:54   В Дудинке подготовили специальный электронный справочник о жителях Таймыра и Норильска, которые стали участниками Великой Отечественной войны. 13:06   Ежемесячная выплата из средств материнского капитала составляет более 13 тысяч.
12:58   В эти минуты в администрации завершается заседание сессии Норильского городского Совета депутатов. 12:15   Сотрудники красноярской больницы скорой медицинской помощи, оказывающие помощь больным коронавирусом, живут на работе.
11:46   Свои люди. Руководителем Хатангского района Таймыра стал бывший глава Таймыра Сергей Батурин. 11:06   Норильск снова во власти циклона. Трасса Норильск - Алыкель парализована, аэропорт закрыт.
10:39   NordStar рекомендует использовать удалённые сервисы покупки авиабилетов и онлайн-регистрации.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх