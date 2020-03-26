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26 марта 2020, 20:09

Обращение главы Норильска Рината Ахметчина к горожанам в связи с пандемией коронавируса.


Уважаемые норильчане!
Сегодня моё обращение посвящено самой важной теме 2020 года. Коронавирусная инфекция не обошла стороной Россию и Красноярский край. В настоящее время в Норильске ситуация стабильная, однако мы не должны терять бдительность.
Каждый может существенно снизить для себя риск заразиться коронавирусом, соблюдая простые правила: как можно чаще мыть руки, дезинфицировать поверхность рабочего стола, экран телефона; пользоваться безналичной системой оплаты товаров и услуг.
Особенно важно в эти дни думать не только о себе, но и о других: в первую очередь о пожилых людях, наших бабушках и дедушках. Именно они находятся в наибольшей опасности. Если вы чувствуете хоть малейший признак простуды, пусть ваше общение проходит исключительно по телефону. Берегите своих родных!
Конечно, главная рекомендация, которая остаётся актуальной на протяжении всей пандемии, – это избегать контактов с другими людьми, не выходить из дома без острой необходимости, соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.
Да, сегодня мы вынуждены держаться друг от друга на расстоянии не менее одного метра, как нам рекомендуют врачи. Однако все ветви власти, здравоохранение, правоохранительные и контролирующие органы, градообразующее предприятие сотрудничают очень тесно.
Сейчас мы должны действовать на опережение. Красноярский край обеспечивает нас тестами на выявление коронавируса. Компания «Норникель» оказывает серьёзную финансовую и организационную поддержку учреждениям здравоохранения Норильска в части приобретения медицинского оборудования и обеспечения персонала средствами защиты. Администрация города подготовилась ко всем возможным сценариям развития событий.
И всё же, несмотря на сложную ситуацию, я уверен, что мы справимся. Риск распространения инфекции сведён к минимуму. Школьники обучаются на дому. Учреждения по возможности переводят своих сотрудников на дистанционный режим работы. Отменены массовые городские мероприятия. Прорабатывается вопрос об ограничении въезда в Норильск.
Такие меры могут показаться кому-то слишком жёсткими, и мы понимаем, что будут недовольные. Однако в данной ситуации без этого не обойтись. И если каждый из нас проявит сознательность, будет следовать всем рекомендациям, Норильск переживёт пандемию без серьёзного ущерба.
Дорогие норильчане! Берегите себя и тех, кто рядом. Спасибо.
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    Список новостей

 26 марта 2020 
20:09   Обращение главы Норильска Рината Ахметчина к горожанам в связи с пандемией коронавируса. 17:20   «Олимпийцы» вернутся на Комсомольскую. АРН продолжает восстановление мозаичных панно.
17:19   В Красноярске подтвердились ещё три случая коронавирусной инфекции COVID-2019. 17:06   Карантин продлён. В Норильском Заполярном театре драмы спектаклей не будет до 12 апреля включительно.
17:00   Молодые доктора, приехав трудиться на Север, теперь будут получать дополнительные выплаты. 16:55   Норильчанке грозит пят лет тюрьмы за махинацию с йоркширским терьером.
16:06   Следственный комитет создал группу для выявления в интернете фейков о коронавирусе. 15:34   В качестве минимальной базы для расчёта пособий по временной нетрудоспособности будет использоваться минимальный размер оплаты труда.
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14:31   «Норникель» закупил медоборудование и лекарства для больниц Норильска и Дудинки на 84 млн рублей. 14:30   Россия полностью закрывает авиасообщение с другими странами.
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 25 марта 2020 
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17:00   Норильск присоединился к краевой акции «Лоскутовое Знамя Великой Победы». 16:54   В крае открыта горячая линия для людей пожилого возраста и инвалидов по вопросам оказания помощи в период распространения коронавируса.
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16:32   Циклон, который ожидается в Норильске сегодня ночью, будет непродолжительным. 15:39   МФЦ принимает только по предварительной записи.
15:22   Ещё у 4 жителей Красноярского края подтвердили коронавирус. В Норильске случаев заражения COVID-19 не зафиксировано. 15:04   ГЦК запускает в Instagram экспресс-викторину «Мозгатака».
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 24 марта 2020 
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14:55   Владимир Потанин пожертвовал миллиард рублей на поддержку некоммерческого сектора. 14:32   Местные депутаты обратятся к краевым коллегам с просьбой начать процедуру присвоения нашему городу особого статуса.
14:13   В Красноярске после коронавируса выздоровели трое человек. 14:04   Час Земли: 28 марта в Норильске отключат наружное освещение некоторых объектов.
13:54   В Дудинке подготовили специальный электронный справочник о жителях Таймыра и Норильска, которые стали участниками Великой Отечественной войны. 13:06   Ежемесячная выплата из средств материнского капитала составляет более 13 тысяч.
12:58   В эти минуты в администрации завершается заседание сессии Норильского городского Совета депутатов. 12:15   Сотрудники красноярской больницы скорой медицинской помощи, оказывающие помощь больным коронавирусом, живут на работе.
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