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27 марта 2020, 10:52



Ограничен въезд иностранцев в Норильск.

Фото Владимира Макушкина

Просмотров:227 Как сообщается на официальном портале администрации города, «приём граждан по вопросам въезда иностранных граждан на территорию Норильска временно приостановлен». Такое решение принято в соответствии с Распоряжением главы города от 24.03.2020 № 1255 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории муниципального образования город Норильск», а также Указом губернатора Красноярского края от 16.03.2020 № 54-уг «О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV».Фото Владимира Макушкина