Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43027

27 марта 2020, 11:21



Кафе и рестораны закрываются до 5 апреля. Санатории и детские лагеря - до лета.

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение временно приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов массового отдыха и деятельность организаций общественного питания. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Федеральные госорганы, у которых есть подведомственные санатории, пансионаты, дома отдыха, детские лагеря и гостиницы, Управделами президента, Фонд социального страхования, органы исполнительной власти регионов должны с 28 марта до 1 июня приостановить бронирование мест в этих учреждениях, сообщает РИА «Новости». Исключение сделано для тех, кто находится в служебных командировках или служебных поездках. В отношении отдыхающих там в настоящее время следует обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления. Органам исполнительной власти субъектов рекомендовано приостановить до 1 июня деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения. Также региональным властям с 28 марта до 5 апреля поручено приостановить деятельность организаций общественного питания за исключением дистанционной торговли. Кроме того, Мишустин поручил органам исполнительной власти субъектов рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

Просмотров:112 Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение временно приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов массового отдыха и деятельность организаций общественного питания. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.Федеральные госорганы, у которых есть подведомственные санатории, пансионаты, дома отдыха, детские лагеря и гостиницы, Управделами президента, Фонд социального страхования, органы исполнительной власти регионов должны с 28 марта до 1 июня приостановить бронирование мест в этих учреждениях, сообщает РИА «Новости».Исключение сделано для тех, кто находится в служебных командировках или служебных поездках.В отношении отдыхающих там в настоящее время следует обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления.Органам исполнительной власти субъектов рекомендовано приостановить до 1 июня деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.Также региональным властям с 28 марта до 5 апреля поручено приостановить деятельность организаций общественного питания за исключением дистанционной торговли.Кроме того, Мишустин поручил органам исполнительной власти субъектов рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.