Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43028

27 марта 2020, 12:46



Школьники продолжат учиться дома.

Вместе с тем родителей просят усилить контроль за безопасностью детей, провести беседы о противопожарной безопасности. Фото с сайта норильск.рф

Просмотров:359 С 4 апреля 2020 года до особого распоряжения во всех школах, гимназиях, лицее, интернате и учреждениях дополнительного образования Норильска организуется обучение с применением дистанционных технологий. Информацию о порядке организации обучения можно получить в своём образовательном учреждении, а также на сайте учреждения. Для оперативного решения вопросов во всех школах с 6 апреля начнут работу телефоны горячей линии. Информация о телефонах будет размещена на сайте управления общего и дошкольного образования администрации Норильска. Для получения дополнительной информации, комментариев можно обращаться в УО и ДО по будням с 9 до 17 с перерывом на обед с 13 до 14. Телефоны: 43-72-00*3202, 43-72-00*3215.Вместе с тем родителей просят усилить контроль за безопасностью детей, провести беседы о противопожарной безопасности.Фото с сайта норильск.рф