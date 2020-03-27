Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/43029

27 марта 2020, 13:31



Оперативная информация по коронавирусу в Красноярском крае на сегодняшнее утро.

Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 7 366 жителей Красноярского края, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 198 человек. Обследованы всего 2 826 человек, из них за последние сутки - 347. Режим самоизоляции установлен для всех лиц сроком на 14 дней с момента пересечения границы Российской Федерации. Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю рекомендует жителям обращаться на круглосуточную горячую линию по вопросам противодействия коронавирусной инфекции по телефону 8-800-100-56-53, где можно получить информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работы служб и мер профилактики. Фото из открытых источников

Просмотров:362 Всего по состоянию на 9 часов 27 марта зарегистрировано 8 случаев коронавирусной инфекции у жителей Красноярского края, из них 3 человека выздоровели. На подтверждении диагноза находится ещё 5 человек. В Норильске случаев заражения коронавирусной инфекцией не зафиксировано.Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 7 366 жителей Красноярского края, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 198 человек.Обследованы всего 2 826 человек, из них за последние сутки - 347.Режим самоизоляции установлен для всех лиц сроком на 14 дней с момента пересечения границы Российской Федерации.Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю рекомендует жителям обращаться на круглосуточную горячую линию по вопросам противодействия коронавирусной инфекции по телефону 8-800-100-56-53, где можно получить информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работы служб и мер профилактики.Фото из открытых источников