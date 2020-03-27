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27 марта 2020, 13:48



Школы и детские сады не будут работать в выходную неделю.

«Так как объявлены для всех нерабочие дни, то образовательные организации также будут в соответствии с этим указом не работать», - рассказал он информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом. Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам в среду пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:208 Школы, детские сады и средние профессиональные учебные заведения не будут работать в объявленную выходной неделю с 30 марта, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко. Об этом сообщает РИА «Новости».«Так как объявлены для всех нерабочие дни, то образовательные организации также будут в соответствии с этим указом не работать», - рассказал он информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом.Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам в среду пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.Фото Владимира Макушкина