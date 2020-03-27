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27 марта 2020, 14:00

Норильчанин поблагодарил росгвардейцев за оказанную ему помощь.


Накануне празднования Дня войск национальной гвардии Российской Федерации в адрес руководства управления вневедомственной охраны Росгвардии по Красноярскому краю поступило письмо со словами благодарности от жителя Норильска.
В своём послании он рассказал о том, как наряд группы задержания в одном из жилых дворов района Талнах заметил дымящийся автомобиль и помог потушить огонь.
«Росгвардейцы не остались равнодушными, незамедлительно отреагировали на происходящее и оказали помощь в тушении моего автомобиля, тем самым помогли сохранить его», - написал норильчанин.
Отлично ориентируясь на маршрутах патрулирования, зная дислокацию охраняемых объектов, сотрудники групп задержания в считанные минуты прибывают на место срабатывания сигнализации, активно участвуют в охране общественного порядка и в раскрытии преступлений по горячим следам.
Сегодня под защитой ОВО по Норильску находится более 600 объектов, в том числе банки, объекты здравоохранения, культуры, торговли и многое другое.
Сегодня сотрудники подразделений Росгвардии Норильска отмечают свой профессиональный праздник и получают поздравления от руководства и коллег.

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    Список новостей

 27 марта 2020 
18:00   Управление соцзащиты населения принимает по предварительной записи. 17:51   Введена единая методика прохождения испытаний на государственной гражданской службе.
17:49   Работа некоторых муниципальных учреждений приостановлена до особого распоряжения. 17:28   NordStar будет возвращать деньги за билеты дистанционно.
16:34   МФК «Норильский никель» ушёл на карантин. 14:51   В детских садах начинаются длинные выходные. 6 апреля они продолжат работать в режиме усиленной дезинфекции.
14:42   Агентство развития Норильска открыло горячую линию для предпринимателей. 14:19   Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении о досрочном завершении учебного года является ложной.
14:00   Норильчанин поблагодарил росгвардейцев за оказанную ему помощь. 13:48   Школы и детские сады не будут работать в выходную неделю.
13:31   Оперативная информация по коронавирусу в Красноярском крае на сегодняшнее утро. 12:46   Школьники продолжат учиться дома.
11:21   Кафе и рестораны закрываются до 5 апреля. Санатории и детские лагеря - до лета. 10:52   Ограничен въезд иностранцев в Норильск.

 26 марта 2020 
20:09   Обращение главы Норильска Рината Ахметчина к горожанам в связи с пандемией коронавируса. 17:20   «Олимпийцы» вернутся на Комсомольскую. АРН продолжает восстановление мозаичных панно.
17:19   В Красноярске подтвердились ещё три случая коронавирусной инфекции COVID-2019. 17:06   Карантин продлён. В Норильском Заполярном театре драмы спектаклей не будет до 12 апреля включительно.
17:00   Молодые доктора, приехав трудиться на Север, теперь будут получать дополнительные выплаты. 16:55   Норильчанке грозит пят лет тюрьмы за махинацию с йоркширским терьером.
16:06   Следственный комитет создал группу для выявления в интернете фейков о коронавирусе. 15:34   В качестве минимальной базы для расчёта пособий по временной нетрудоспособности будет использоваться минимальный размер оплаты труда.
14:54   В аэропортах будут брать анализ у прилетающих из стран с коронавирусом. 14:31   Максимальный размер пособия по безработице увеличится почти в 1,5 раза.
14:31   «Норникель» закупил медоборудование и лекарства для больниц Норильска и Дудинки на 84 млн рублей. 14:30   Россия полностью закрывает авиасообщение с другими странами.
14:30   Молодёжь края приглашают принять участие в экологическом конкурсе. 13:41   Сбербанк вводит комиссию за все переводы между своими клиентами на сумму свыше 50 тысяч рублей в месяц.
13:35   Новым прокурором Красноярского края стал Роман Тютюник. 13:28   Кремль опубликовал перечень, на кого указ о нерабочей неделе не будет распространяться.
11:59   Продлен срок приёма заявок на конкурс Фонда президентских грантов. 11:44   Подведены итоги городского конкурса «Лучший по профессии в сфере ЖКХ».
11:01   Оперативная информация по коронавирусу в Красноярском крае на сегодняшнее утро. 10:24   «Норникель» рассказал о предпринимаемых мерах для противодействия распространению коронавируса COVID-19.

 25 марта 2020 
21:05   Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплат. 19:42   Норильск получит 3 тысячи тест-систем для выявления коронавируса. Оперативные меры по снижению рисков распространения коронавируса обсудили на селекторном совещании.
17:43   Путин - о пандемии. Прямая онлайн-трансляция обращения президента страны Владимира Путина к россиянам состоится сегодня в 19.00 по норильскому времени. 17:25   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию с руководителем территориального отдела минздрава края.
17:00   Норильск присоединился к краевой акции «Лоскутовое Знамя Великой Победы». 16:54   В крае открыта горячая линия для людей пожилого возраста и инвалидов по вопросам оказания помощи в период распространения коронавируса.
16:53   В Красноярском крае начали производить бытовые многоразовые маски для индивидуального использования. 16:32   КДЦ им. В. Высоцкого в период карантина активно общается со своими зрителями в режиме онлайн.
16:32   Циклон, который ожидается в Норильске сегодня ночью, будет непродолжительным. 15:39   МФЦ принимает только по предварительной записи.
15:22   Ещё у 4 жителей Красноярского края подтвердили коронавирус. В Норильске случаев заражения COVID-19 не зафиксировано. 15:04   ГЦК запускает в Instagram экспресс-викторину «Мозгатака».
13:10   Аквапарк, фитнес-клуб, игровая зона, кафе и рестораны в «Арене» закрылись на карантин. 12:56   Заслуженный артист России Сергей Ребрий указом президента России награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

 24 марта 2020 
17:23   Пенсионный фонд принимает посетителей по предварительной записи и в телефонном режиме. 17:18   Александр Усс проинспектировал работу центра гигиены и эпидемиологии Красноярского края, специалисты которого первично выявляют вирус COVID-19 у жителей.




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