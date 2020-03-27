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27 марта 2020, 14:00



Норильчанин поблагодарил росгвардейцев за оказанную ему помощь.

Накануне празднования Дня войск национальной гвардии Российской Федерации в адрес руководства управления вневедомственной охраны Росгвардии по Красноярскому краю поступило письмо со словами благодарности от жителя Норильска. В своём послании он рассказал о том, как наряд группы задержания в одном из жилых дворов района Талнах заметил дымящийся автомобиль и помог потушить огонь. «Росгвардейцы не остались равнодушными, незамедлительно отреагировали на происходящее и оказали помощь в тушении моего автомобиля, тем самым помогли сохранить его», - написал норильчанин. Отлично ориентируясь на маршрутах патрулирования, зная дислокацию охраняемых объектов, сотрудники групп задержания в считанные минуты прибывают на место срабатывания сигнализации, активно участвуют в охране общественного порядка и в раскрытии преступлений по горячим следам. Сегодня под защитой ОВО по Норильску находится более 600 объектов, в том числе банки, объекты здравоохранения, культуры, торговли и многое другое. Сегодня сотрудники подразделений Росгвардии Норильска отмечают свой профессиональный праздник и получают поздравления от руководства и коллег.

Просмотров:198 Накануне празднования Дня войск национальной гвардии Российской Федерации в адрес руководства управления вневедомственной охраны Росгвардии по Красноярскому краю поступило письмо со словами благодарности от жителя Норильска.В своём послании он рассказал о том, как наряд группы задержания в одном из жилых дворов района Талнах заметил дымящийся автомобиль и помог потушить огонь.«Росгвардейцы не остались равнодушными, незамедлительно отреагировали на происходящее и оказали помощь в тушении моего автомобиля, тем самым помогли сохранить его», - написал норильчанин.Отлично ориентируясь на маршрутах патрулирования, зная дислокацию охраняемых объектов, сотрудники групп задержания в считанные минуты прибывают на место срабатывания сигнализации, активно участвуют в охране общественного порядка и в раскрытии преступлений по горячим следам.Сегодня под защитой ОВО по Норильску находится более 600 объектов, в том числе банки, объекты здравоохранения, культуры, торговли и многое другое.Сегодня сотрудники подразделений Росгвардии Норильска отмечают свой профессиональный праздник и получают поздравления от руководства и коллег.